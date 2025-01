Die Krypto-Börse Coinbase hat einen wichtigen Schritt in ihrer Expansion nach Lateinamerika gemacht. Die argentinische Wertpapieraufsichtsbehörde CNV hat dem Unternehmen die Lizenz als Virtual Asset Service Provider (VASP) erteilt. Damit kann Coinbase seine Dienstleistungen in dem südamerikanischen Land deutlich ausweiten und lokale Zahlungsmethoden in argentinischen Pesos anbieten.Bereits seit 2019 ist Coinbase in Argentinien aktiv, bot bislang jedoch lediglich Krypto-zu-Krypto-Handel und -Konvertierungen ...

