AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von ASML haben in einem verhaltenen Marktumfeld am Mittwoch kräftig zugelegt. Ein Auftragseingang, der etwa doppelt so hoch war wie erwartet, ließ die Aktie im frühen Handel um fast 11 Prozent nach oben springen. Die Aktie holte damit die Verluste auf, die sie durch den Rücksetzer des Technologiesektors zu Wochenbeginn erlitten hatte. Dieser war durch Sorgen vor der chinesischen Konkurrenz durch das neue Open-Source-KI-Modell des Start-ups DeepSeek ausgelöst worden. Der ASML-Kurs befindet sich nun wieder in der Seitwärtsspanne zwischen 700 und 750 Euro seit Jahresbeginn.

Die Nachrichten von dem Chipindustrie-Ausrüster trieben am Mittwoch auch andere Branchenwerte. Im Dax kamen die Titel des Chipkonzerns Infineon auf ein Plus von 2,7 Prozent und im Ausrüsterbereich zogen Aixtron um 2,6 Prozent an. Suss Microtec erholten sich im SDax außerdem deutlich um 6,3 Prozent von ihrem jüngsten Kursrutsch auf ein Tief seit Mitte Januar. Auf europäischer Ebene zog STMicroelectronics um 2,6 Prozent an.

Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) des Halbleiterausrüsters seien im vierten Quartal stärker als erwartet gewesen, lobten die Analysten von Goldman Sachs. Entscheidend sei der Auftragseingang, der auf Quartalsbasis die Erwartungen klar übertroffen habe. Dass das Unternehmen in dem angeschlagenen Marktumfeld den Ausblick bestätigt habe, sei ebenfalls positiv, hieß es von JPMorgan.

Analystin Sara Russo von Bernstein Research meinte, man sollte hinsichtlich der längerfristigen Aussichten für die Nachfrage nach KI erst noch etwas abwarten, bis die Bedeutung und Auswirkung von Deepseek besser einschätzbar werde./mf/tih/stk

DE0006231004, NL0000226223, DE0008469008, DE0009653386, DE000A1K0235, NL0010273215, DE000A0WMPJ6