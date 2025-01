Köln (ots) -Der vielseitige Begleiter für unterwegs - entwickelt, um Schmutz, Staub, Tierhaare und mehr mühelos zu beseitigen. Ob im Auto, auf dem Boot oder im Alltag - leistungsstark, kabellos und immer einsatzbereit.Dyson präsentiert den Dyson Car+Boat. Als leistungsstärkster Handstaubsauger setzt er neue Maßstäbe in der mobilen Reinigung. Mit extra langer Akkulaufzeit und starker Reinigungsleistung entfernt er Schmutz, Ablagerungen und Allergene mühelos - perfekt für Haustiere, Betten, Autos, Boote und schwer zugängliche Bereiche.Angetrieben vom Dyson Hyperdymium-Motor mit 110.000 Umdrehungen pro Minute, bietet der Dyson Car+Boat eine unvergleichliche Saugkraft - und das ohne Kompromisse bei der Akkulaufzeit. Mit einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten liefert er eine extra lange Leistung. Die kraftvolle Saugleistung sorgt für eine gründliche Reinigung, bei der selbst hartnäckiger Schmutz, Ablagerungen und Tierhaare mühelos entfernt werden - ob im Auto, auf dem Boot oder zu Hause.Der Dyson Car+Boat überzeugt nicht nur durch seine starke Saugkraft, sondern auch durch sein fortschrittliches, vollständig versiegeltes Filtersystem. Es erfasst 99,99 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern - einschließlich Staub, Allergenen und Bakterien. Diese Technologie sorgt nicht nur für gründliche Oberflächenreinigung, sondern trägt auch zu einer besseren Raumluftqualität bei, indem potenziell schädliche Partikel zuverlässig eingeschlossen werden. Besonders bei der Reinigung von Matratzen oder Haustierbetten, die häufig allergieauslösende Partikel wie Hausstaubmilben oder Tierhaare enthalten, ist der Dyson Car+Boat ein unverzichtbarer Helfer für ein sauberes, gesundes Zuhause.Highlights des Dyson Car+Boat- Maximale Leistung: Angetrieben von einem Motor mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute liefert der Dyson Car+Boat kraftvolle Saugkraft für eine gründliche Tiefenreinigung.- Fortschrittliches Filtersystem: Das vollständig versiegelte Filtersystem erfasst 99,99 Prozent aller Partikel bis zu 0,3 Mikrometern - einschließlich Allergenen und Hausstaubmilben - für eine sauberere Umgebung.- Lange Laufzeit: Bis zu 50 Minuten ununterbrochene Saugleistung ermöglichen es, mehr Schmutz in einem Durchgang zu reinigen.- Ergonomisches Design: Kompakt und leicht, mit perfekt ausbalanciertem Motor und Akku im Griffbereich - für maximalen Komfort und Kontrolle.- Vielseitiges Zubehör:- Motorisiertes Miniwerkzeug: Effektiv gegen hartnäckigen Schmutz und Tierhaare.- Kombidüse: Bürste und breite Düse in einem - ideal für schnelle Wechsel zwischen unterschiedlichen Reinigungsaufgaben.- Fugendüse: Perfekt für die präzise Reinigung von Kanten und schwer zugänglichen Zwischenräumen.Entwickelt für jeden EinsatzortDer Dyson Car+Boat ist mehr als ein Handstaubsauger für zuhause. Seine kompakte Bauweise und kraftvolle Leistung machen ihn zur idealen Lösung für die Reinigung von Autoinnenräumen, Bootskabinen und schwer zugänglichen Bereichen. Ob Polstermöbel, enge Zwischenräume oder versteckte Ecken - der Dyson Car+Boat erreicht jeden Schmutz mit Leichtigkeit."Wir haben die Möglichkeiten eines Handstaubsaugers völlig neu definiert. Der Dyson Car+Boat vereint die leistungsstarke Technologie, fortschrittliche Filterung und intuitive Bedienung, die unsere Kunden von Dyson erwarten. Das macht ihn zum ultimativen Begleiter für die Reinigung aller Oberflächen, von zu Hause bis unterwegs." - Asaph Ooi, Dyson Ingenieur.Der Dyson Car+Boat ist speziell darauf ausgelegt, den Anforderungen eines modernen Lebensstils gerecht zu werden. Mit seiner leistungsstarken und leisen Reinigungstechnologie passt er sich nahtlos an. Egal ob zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs auf Reisen oder bei Abenteuern auf der Straße und auf dem Wasser - der Dyson Car+Boat ist der ideale Begleiter für jede Herausforderung und sorgt überall für mühelose Reinigung.Der Dyson Car+Boat ist ab sofort in allen Dyson Stores und unter dyson.de zu einem Preis von 229,- Euro (UVP) erhältlich.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/5959463