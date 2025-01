Hamburg (ots) -Vanessa Bitter (29) koordiniert künftig als Chief Operating Officer (COO) die Aktivitäten der Nachrichtenkompetenz-Initiative UseTheNews gGmbH und verstärkt ab sofort das Leitungsteam um die Geschäftsführer Meinolf Ellers und René Schmidt. Zuletzt hatte Vanessa Bitter die Kampagne zum "Jahr der Nachricht" geleitet, mit der UseTheNews und seine mehr als 50 Partner für die Förderung der Informationskompetenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen geworben hatten.Viele für das "Jahr der Nachricht" entwickelte Konzepte wie Newscamps für Schülerinnen und Schüler oder ein umfangreiches Programm an interaktiven Unterrichtskonzepten und Lehrmaterialien sollen nun unter Führung von Vanessa Bitter ausgebaut werden. Das Branchenmagazin kress pro hat die gebürtige Münsteranerin im vergangenen Jahr als Young Leader der Medienbranche ausgezeichnet.Bitter hatte von 2018 bis 2023 als Marketing Managerin im dpa-Vertrieb gearbeitet. Nach einem Studium der Publizistik und der Politikwissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz (2013 bis 2017) war sie zunächst bei der Agentur Faktor3 in Hamburg beschäftigt.UseTheNews schafft außerdem die neue Position einer Leiterin Media Education & Policy. Rieke Smit (27) hat im "Jahr der Nachricht" den sogenannten Social News Desk geleitet. Aufgabe der Redaktion war es, speziell auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Twitch neue Informationsformate für junge Zielgruppen zu erproben. In ihrer neuen Funktion soll Rieke Smit, die nach einem Volontariat bei der Funke-Mediengruppe zu UseTheNews kam, vor allem die Kooperation mit Partnern im Schul- und Bildungsbereich verstärken.Über UseTheNews:Die Initiative UseTheNews geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. In einem News Literacy Lab werden auf Basis der Studienergebnisse neue Nachrichtenangebote konzipiert. Begleitet wird das News Literacy Lab von Journalismus-Experten der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW Hamburg). Darüber hinaus werden unter dem Titel Open News Education (ONE) Bildungsangebote, Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen für Lehrkräfte entwickelt, um die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in Schulen zu stärken. Initiiert wurde UseTheNews von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Unterstützt wird das Projekt von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik. Im Mai 2022 wurde die Initiative auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.Pressekontakt:UseTheNews gGmbH / dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: UseTheNews gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168022/5959462