Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Abend gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt, so die Analysten der Helaba.Die heutige FOMC-Entscheidung werde vermutlich keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, denn große Überraschungen würden sich nicht abzeichnen. Es gelte als unwahrscheinlich, dass die Geldpolitik verändert werde. Zwar dürfte die Tür für weitere Zinssenkungen geöffnet bleiben, FED-Chef Powell werde aber keine besondere Eile erkennen lassen. Mit forcierten Zinssenkungserwartungen sei daher eher nicht zu rechnen. Ob es gar zu Gegenwind am Rentenmarkt kommen werde, bleibe abzuwarten. ...

