Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Bedingungen im Euroraum erfordern weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB), so Dave Chappell, Senior Fund Manager, Fixed Income bei Columbia Threadneedle Investments.Die Inflation bewege sich auf das 2-Prozent-Ziel zu, obwohl einige Dienstleistungssektoren etwas hinterherhinken würden und das Wachstum in einer Reihe von Ländern nach wie vor gedämpft sei. Was den Mitgliedern des Ausschusses in den letzten Wochen vermehrt Sorge zu bereiten scheine, seien jedoch die potenziellen Folgen der aggressiven Handelsagenda Donald Trumps. Gerade die "America First"-Politik werde sich auf die europäischen Exporte sowie die chinesischen Importe aus Europa auswirken und könnte zu Währungsschwankungen führen - und bremse möglicherweise die Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation. (Ausgabe vom 28.01.2025) (29.01.2025/alc/a/a) ...

