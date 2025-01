Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass kletterte im Dezember auf 2,5 Punkte, berichten die Analysten der DekaBank.Bereits seit dem vergangenen Frühjahr habe er in engen Bahnen um die Nulllinie geschwankt und damit keine Unterstützung für die Leitzinssenkungen der vergangenen Monate geliefert. Dennoch hätten zuletzt zahlreiche Ratsmitglieder signalisiert, diesen Kurs noch etwas weiter fortsetzen zu wollen. Mit dem EZB-Kompass lasse sich dies nur insofern in Einklang bringen, als dass er ausschließlich wegen seiner hohen Inflationssäule nicht deutlich im negativen Terrain liege. Gleichzeitig sei eine große Mehrheit der Notenbanker aber überzeugt, dass die Inflation im Verlauf dieses Jahres auf den Zielwert von 2% zurückgehen werde. Da zudem das Wirtschaftswachstum schwach sei und seine Risiken überwiegend nach unten gerichtet seien, würden sie es nicht für ratsam halten, zu lange an der restriktiven Geldpolitik festzuhalten. Obwohl sie eigentlich keine Forward Guidance hätten betreiben wollen, würden viele eine graduelle Annäherung an ein neutrales Leitzinsniveau in Aussicht stellen. Allerdings würden die einzelnen Ratsmitglieder damit nicht notwendigerweise das Gleiche meinen. (29.01.2025/alc/a/a) ...

