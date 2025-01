Am heutigen Tage wird sich entscheiden, ob die CDU erstmals einen Antrag einbringt, bei dem sie die Zustimmung der in teilen rechtsextremen AfD billigend in Kauf nehmen wird. Kritiker sehen darin schon eine Art Hindenburg-Moment, andere lediglich eine notwendige Abgrenzung der CDU zum linken Spektrum. Gleichzeitig haben die USA eine wilde Woche erlebt, in welcher der neue US-Präsident Donald Trump manches Dekret unterzeichnete, das nur wenig später von Gerichten kassiert wurde.Anzeige:Die Demokratie ist durch solche Entwicklungen zwar noch nicht verschwunden. Sie steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...