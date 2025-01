Frankfurt (ots) -Anbieter von KI-basierten Sprach- und Textdialogsystemen erfüllt höchste SicherheitsanforderungenDie Spitch AG, einer der führenden Anbieter von Conversational AI Lösungen, ist mit der ISO 27001:2022-Zertifizierung für Informationssicherheit ins Jahr 2025 gestartet. Das von der Schweizer Prüfungsgesellschaft Attesta AG erteilte Zertifikat bestätigt, dass Spitch allen Anforderungen der jüngsten Fassung entspricht, die 2022 von der International Organization for Standardization herausgegeben wurde. Die Zertifizierung ist vorbehaltlich jährlicher Neubewertungen drei Jahre lang gültig."Wir freuen uns sehr über die offizielle ISO 27001:2022-Zertifizierung, die unser Engagement für die Gewährleistung höchster Standards bei der Informationssicherheit für unsere Kunden und Partner unter Beweis stellt", erklärt Alexey Popov, CEO von Spitch. "Diese Zertifizierung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams, und wir freuen uns darauf, diese Standards auch in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten."ISO 27001:2022: Ein neues Kapitel für InformationssicherheitIm Oktober 2022 hatte die International Organization for Standardization die neue Version der ISO-Norm 27001 für Information Security Management-Systeme (ISMS) herausgebracht. Die Aktualisierung brachte wesentliche Änderungen mit sich, deren Umsetzung für die Unternehmen von Anfang an als schwierig galt.Die ISO 27001:2022-Norm legt den Fokus auf drei Säulen der Informationssicherheit: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Dabei wurden 2022 die Kontrollen massiv überarbeitet, um den aktuellen Bedrohungen und technologischen Entwicklungen besser gerecht zu werden. Insgesamt gibt es nun 93 Kontrollen, wobei elf neue hinzugefügt wurden, um Themen wie Cloud-Dienste und KI-basierte Bedrohungsszenarien abzudecken. Für Unternehmen, die bereits nach ISO 27001:2013 zertifiziert waren, gilt eine Übergangsfrist von drei Jahren, bis Oktober 2025, bis ihre Zertifizierung auf die neue Norm angepasst werden muss. Spitch ist mit der aktuellen ISO 27001:2022-Zertifizierung also über ein Dreivierteljahr voraus.Über Spitch: Die Spitch AG (https://spitch.ai/) AG ist ein führender Anbieter von Conversational AI-Lösungen mit einer schnell wachsenden globalen Präsenz. Das Unternehmen unterstützt über 100 Kunden aus verschiedenen Branchen und bietet eine Omnichannel-Plattform sowie generative KI-Lösungen zur Verbesserung der Kundenerfahrung und der betrieblichen Effizienz.Die Conversational AI-Plattform von Spitch basiert auf proprietären Technologien und bietet verschiedene Tools, die entweder vor Ort oder in der Cloud implementiert werden können. Dies ermöglicht eine schnelle Markteinführung mit minimaler Komplexität, verbessert das Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de,www.facebook.de/euromarcomOriginal-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/5959501