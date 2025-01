WEX (NYSE: WEX), die globale Commerce-Plattform, die das Führen eines Unternehmens vereinfacht, hat heute die Erweiterung seiner Ladelösung für Elektrofahrzeuge (EV) für gewerbliche Flotten in Europa angekündigt. Dieser Meilenstein kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Unternehmen mit steigenden Treibstoffkosten und zunehmendem Druck von Behörden zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen konfrontiert sind.

Flottenmanager auf dem gesamten Kontinent werden zunehmend Zugang zu der umfassenden Ladeplattform von WEX haben, die sowohl Lösungen für unterwegs als auch für zu Hause umfasst. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre E-Fahrzeugflotten effektiv zu verwalten, und zwar durch Berichte, die darauf zugeschnitten sind, den Betrieb zu vereinfachen, Echtzeit-Einblicke in die Ladeaktivitäten zu geben und die Abrechnung und das Fahrermanagement zu optimieren.

Autofahrer können auch von der App "EV Driver by WEX" profitieren, die Zugang zu über 830.000 Ladestellen in ganz Europa bietet. Die App sorgt für Bequemlichkeit und Flexibilität unterwegs, indem sie es Fahrern ermöglicht, Ladestationen zu finden, Ladevorgänge zu starten und zu stoppen, die Verfügbarkeit von Ladestationen und Preise einzusehen sowie Ladevorgänge zu verfolgen.

Darüber hinaus können Fahrer von Plug&Charge-fähigen Fahrzeugen von einer nahtlosen Zahlungsabwicklung profitieren, da ihr Fahrzeug Ladevorgänge automatisch autorisiert, ohne dass manuelle Eingriffe oder die Verwendung einer RFID-Ladekarte erforderlich sind. Obwohl Plug&Charge eigenständig funktioniert, ergänzt die WEX-App diese Funktionalität, indem sie die gesamte Ladeerfahrung unterstützt.

"Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen für gewerbliche Flotten steigt rapide an, zumal Unternehmen zunehmend zu umweltfreundlicheren Praktiken und modernsten Technologien übergehen. Die Komplexität des Ladevorgangs kann jedoch abschreckend wirken", sagte Adam Woolway, VP, Head of Global Design, EV. "Unsere neue EV-Lösung ist darauf ausgelegt, Einfachheit zu fördern und unsere Kunden dort zu treffen, wo sie sich auf ihrem Weg zu gemischten Energiequellen befinden. Indem wir die globale EV-Lücke schließen, können Flottenmanager sich darauf konzentrieren, sowohl die ökologischen als auch die wirtschaftlichen Vorteile des Energiewandels zu nutzen."

Die Lösungen von WEX bieten eine einheitliche Ladesoftware und sind fortan in fünf führenden E-Mobilitätsmärkten verfügbar, einschließlich Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Zu den Funktionen gehören eine umfassende Abdeckung des Ladestationsnetzes, eine benutzerfreundliche App und ein fortschrittliches Flottenmanagement-Portal. Flottenmanager können die Kosten für die E-Fahrzeugflotte optimieren, das Ladeverhalten überwachen und Ausfallzeiten minimieren, während Fahrer die öffentlichen Ladekosten im Voraus einsehen können, was die Transparenz und Effizienz erhöht.

Laut einer von WEX in Auftrag gegebenen und von Frost Sullivan durchgeführten Studie* ist Nachhaltigkeit heute eine Priorität für Flotteninhaber und -betreiber. Dabei planen 80 der Unternehmen, die bereits eine gemischte Flotte betreiben, bis 2030 mindestens 25 ihrer Fahrzeuge als EV einzusetzen. Am oberen Ende der Skala plant jede fünfte Flotte in Frankreich bis 2030 zu 100 aus Elektrofahrzeugen zu bestehen. Selbst Länder mit einer eher gemäßigten Verpflichtung gegenüber Elektrofahrzeugen meldeten Fortschritte: 64 der deutschen Flotten planen, im gleichen Zeitraum einen EV-Anteil von 25 bis 100 zu erreichen.

"Seit mehr als 40 Jahren unterstützt WEX Millionen von Nutzfahrzeugen rund um den Globus", so Woolway. "Wir ergänzen diese Erfahrung nun mit einem Team von etablierten Führungskräften aus der EV-Branche, um Lösungen zu entwickeln, die Flotten schon jetzt dabei helfen, den Übergang zu einem emissionsärmeren Betrieb kosteneffizient zu gestalten. Die Ausweitung unserer Ladelösung auf ganz Europa ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Investitionen in modernste Technologien. Das Management von Flotten mit gemischter Energieversorgung ist soeben einfacher geworden."

In der nächsten Phase möchte WEX seine EV-Lösungen im Laufe des Jahres in Italien und im Vereinigten Königreich einführen und den Support für weitere Märkte mit hohem EV-Wachstumspotenzial ausweiten.

Weitere Informationen über die Lösungen von WEX für Flotten mit gemischter Energieversorgung in bestimmten Märkten finden Sie auf den folgenden Websites:

Niederlande: https://www.wexinc.com/nl-nl/vloot-beheer/ev/

Belgien (französisch): https://www.wexinc.com/fr-fr/gestion-flotte/ve/be

Belgien (holländisch): https://www.wexinc.com/nl-nl/vloot-beheer/ev/be/

Frankreich: https://www.wexinc.com/fr-fr/gestion-flotte/ve/

Deutschland: https://www.wexinc.com/en-gb/resources/fleet/ev/de

Luxemburg (französisch): https://www.wexinc.com/fr-fr/gestion-flotte/ve/lu

*Unser vollständiges Whitepaper mit einer Zusammenfassung unserer Forschungsergebnisse können Sie hier herunterladen:

Englisch

Frankreich

Belgien (französisch und holländisch)

Luxemburg

Niederlande

Deutschland

