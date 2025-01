Bochum (ots) -Versicherungen sind ein unbequemes, aber wichtiges Thema, bei dem gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Doch auch wer mit dem Abschluss einer Versicherung vorgesorgt hat, steht im Notfall oft allein da. Um diese Lücke zu schließen, hat es sich Versicherungskaufmann Stefan Vahldieck zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden vor- und nachbereitend zur Seite zu stehen. Mit der Wertebotschafter GmbH & Co. KG führt er eine Wirtschaftsberatung, die zusätzlich zu Versicherungen umfassende Nebendienstleistungen anbietet. Welche fünf Säulen sein Angebot abdeckt, warum vorsorgliche Planungen so wichtig sind und welche Erfolge er für seine Kunden erzielt, verrät Stefan Vahldieck in diesem Artikel.Die richtigen Versicherungen zu haben, erhält nicht nur die Lebensgrundlage, sondern kann im Ernstfall auch vor dem finanziellen Ruin schützen. Kommt es beispielsweise zu einem Feuer, dass das Zuhause ganz oder teilweise zerstört, wird die Hausratversicherung für den Verlust aufkommen. Kann aufgrund einer psychischen Erkrankung der beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachgegangen werden, sorgt die Berufsunfähigkeitsversicherung dafür, dass der Lebensunterhalt trotz allem gesichert ist. Und im Falle des Todes eines Menschen ist es unerlässlich, dass eine Risikolebensversicherung die Existenz der Hinterbliebenen absichert. Tritt eines dieser Szenarien ein, liegen die Nerven der Betroffenen oft blank. Sie sind mit der Situation überfordert und wissen nicht, was zu tun ist oder wie sie ihre Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend machen sollen. "Früher oder später tritt der Ernstfall ein. Versicherungen decken zwar den Schadensfall ab, aber nicht den Weg dorthin. So werden sie erst relevant, wenn es eigentlich schon zu spät ist", erklärt Stefan Vahldieck, Geschäftsführer der Wertebotschafter GmbH & Co. KG."Umso wichtiger ist eine umfassende Beratung", fügt der Experte hinzu. "Wir stehen unseren Kunden hierbei zur Seite und bieten neben Versicherungsprodukten auch eine sorgfältige Vor- und Nachbereitung sowie Notfall- und Finanzplanungen." Dabei besteht die Unternehmensgruppe der Wertebotschafter GmbH und Co. KG aus einer Muttergesellschaft, die operativ in der Beratung tätig ist, sowie mehreren Versicherungsmaklerunternehmen mit unterschiedlichen Expertisen. So ist es dem Team um Stefan Vahldieck möglich, ihren Kunden Dienstleistungspakete in den fünf relevantesten Bereichen anzubieten: Notfallplanung, Finanzplanung, Versicherungen, Unternehmensberatung und Immobiliendienstleistung. Ob einzelne Pakete oder Gesamtdienstleistung, projektbasierte oder lebenslange Zusammenarbeit - die Wertebotschafter GmbH & Co. KG hält für alle Kundenbedürfnisse das passende Angebot bereit. Dies bestätigt auch die Auszeichnung der DKM in Dortmund, bei der die Wertebotschafter GmbH & Co. KG mit dem dritten Platz als einer der besten Versicherungsmakler mit dem Unternehmer-Ass-Award ausgezeichnet wurde. Die Initiatoren des Preises waren das Institut Ritter, die Bbg Betriebsberatungsgesellschaft, das Versicherungsmagazin sowie ASSCompact.Mehr als Versicherungen: Großer Mehrwert durch NebendienstleistungenAls Unternehmensgruppe, der verschiedene Firmen angeschlossen sind, unterstützt die Wertebotschafter GmbH & Co. KG ihre Privat- und Gewerbekunden vornehmlich in den Bereichen Notfallplanung, Finanzplanung und Versicherungen. Mit ihren Wertschutzplänen, die die wichtigsten Versicherungen in einem Produkt zusammenfassen, liefern Stefan Vahldieck und sein Team ein fertiges Gesamtpaket, das individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt ist. Im Gegensatz zu anderen Versicherungsmaklern betrachten sie die zu versichernden Ereignisse dabei in ihrer Gesamtheit und ohne dass ein Finanzprodukt im Vordergrund steht.Um ihre Kunden nicht nur mit den richtigen Versicherungsprodukten zu versorgen, sondern sie auch darüber hinaus bestens zu beraten, stehen die Berater der Wertebotschafter GmbH & Co. KG ihren Kunden weit über die Versicherungsdienstleistung hinaus zur Seite: Mit individuellen Notfallplanungen stellen sie nicht nur sicher, dass der finanzielle Schaden im Ernstfall aufgefangen wird, sondern erstellen auch Ablaufpläne, die Orientierung bieten und gewährleisten, dass in Notfallsituationen alles nach Plan verläuft. "Gemeinsam mit unseren Kunden erstellen wir einen Masterplan für alle relevanten Notfälle und geben Hinweise, wie und wo die wichtigsten Unterlagen, die Patientenverfügung, die Sorgerechtsverfügung oder das Testament erstellt werden können", erklärt der Experte. Darüber hinaus berät er seine Kunden hinsichtlich ihrer Finanzplanung und sorgt mit sinnvollen Strukturen dafür, dass sie finanziell sicher aufgestellt sind.Schadensminimierung durch gute Vorsorge und Unterstützung im ErnstfallDie Relevanz dieser Vorgehensweise wird durch zahlreiche Geschichten heute zufriedener Kunden unterstrichen. So suchte beispielsweise erst kürzlich ein Paar mit drei Kindern, das bereits seit vielen Jahren zum Kundenstamm der Wertebotschafter GmbH & Co. KG zählt, die Hilfe von Stefan Vahldieck: Sie hatten sich finanziell übernommen und Schulden in Höhe von 50.000 Euro angehäuft. Mithilfe eines fortlaufenden Beratungsprozesses hat es der Versicherungskaufmann geschafft, ihre Finanzen innerhalb von zwölf Monaten so zu strukturieren, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht mehr übersteigen und die Schulden wieder tragbar sind. "Im nächsten Schritt erreicht das Paar sogar wieder einen finanziellen Überschuss, sodass es über die Vermögens- und Notfallplanung für die Familie nachdenken kann", berichtet Stefan Vahldieck.Wie wichtig eine gute Notfallplanung im Ernstfall ist, weiß der Versicherungskaufmann in dritter Generation aus eigener Erfahrung. Denn als sein Vater überraschend verstarb, hinterließ er einen umfangreichen Ablaufplan, der Stefan Vahldieck den großen Mehrwert der Vor- und Nachbereitung von Versicherungsfällen erkennen ließ. Nach zwanzig Jahren Selbstständigkeit trennte er sich daraufhin von seiner Versicherungsgesellschaft, um mit der Wertebotschafter GmbH & Co. KG als freier Makler und Berater im Bereich Versicherungen ganzheitliche Konzepte für seine Kunden anbieten zu können. Mit einer Kombination weniger, aber wichtiger Versicherungen, die sich zum Teil selbst refinanzieren und den fünf Säulen seiner Wirtschaftsberatung hat Stefan Vahldieck bereits über 250 Kunden dabei unterstützt, sich optimal für die Zukunft und mögliche Notfälle aufzustellen. "Ich möchte jedem die Möglichkeit geben, seine Angelegenheiten vernünftig und fair zu regeln und gleichzeitig eine gewisse Grundqualität in der Versicherungsbranche aufbauen", verrät Stefan Vahldieck über seine Mission. 