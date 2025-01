Frankfurt (www.fondscheck.de) - In der abgelaufenen Woche, als der "KI-Schock" aus China noch nicht absehbar war, haben die Anlegerinnen und Anleger bei den an der Börse Frankfurt gehandelten ETFs weiter fleißig zugegriffen, so die Deutsche Börse AG."Zwei Drittel der Umsätze entfallen auf Käufe", bilanziere Frank Mohr von der Société Générale. Holger Heinrich von der Baader Bank berichte von "50 Prozent mehr Käufen als Verkäufen", was der bis Freitag noch positiven Aktienmarktentwicklung geschuldet sein könnte. Reges Kaufinteresse zeige sich vor allem bei "World-Produkten" wie dem Xtrackers MSCI World EUR Hedged (ISIN IE000ONQ3X90), dem iShares Core MSCI World EUR Hedged (ISIN IE00BKBF6H24) und dem L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (ISIN IE000FPWSL69). ...

