© Foto: picture alliance / NTB | Terje Pedersen

Der norwegische Staatsfonds - der größte seiner Art weltweit - hat am Mittwoch einen Jahresgewinn von 2,5 Billionen Kronen (222,4 Milliarden US-Dollar) gemeldet, der vor allem durch die Tech-Rallye angekurbelt wurde.Der norwegische Staatsfonds erzielte 2024 einen Gewinn von 2,5 Billionen Kronen (222,4 Milliarden US-Dollar), angetrieben von einer Tech-Rallye. Die Kapitalrendite lag bei 13 Prozent, blieb jedoch, nachdem der Wert der Immobilienbestände gefallen war, 45 Basispunkte unter der Benchmark des Fonds. Norges Bank Investment Management - so der offizielle Name des Fonds - verzeichnete im Jahr 2024 einen Anstieg der Aktieninvestitionen um 18 Prozent, wie es in einer Erklärung am …