DJ GDV: Höhere Leistungen für Versicherte wegen neuem Höchstrechnungszins

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Versicherte können sich auf höhere Garantieleistungen und bessere Rentenfaktoren einstellen. Laut einer Analyse des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) führt der seit dem 1. Januar geltende Höchstrechnungszins von 1,0 Prozent zu höheren Leistungen, für Versicherte mit Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- und Rentenversicherungen. Bei den Rentenversicherungen würden zudem insbesondere Bestandskunden von steigenden Überschüssen profitieren.

"Die Garantieleistungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung steigen um bis zu 9 Prozent und in der Risikolebensversicherung um bis zu 6 Prozent", sagte Moritz Schumann, stellvertretender GDV-Hauptgeschäftsführer. In der Rentenversicherung hat der Verband zudem bis zu rund 12 Prozent höhere Rentenfaktoren festgestellt.

Der GDV hat für seine Analyse insgesamt 232 Tarife von Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- und sofort beginnenden Rentenversicherungen anhand von 11 Modellfällen untersucht. Es konnten beim überwiegenden Teil aller untersuchten Versicherungen steigende Leistungen errechnet werden. "Der neue Höchstrechnungszins kommt an - Versicherte profitieren direkt von höheren Garantieleistungen", so Schumann.

5 Prozent höhere Berufsunfähigkeitsrenten

Bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen sei bei gleichem Prämienaufwand im Durchschnitt mit rund 5 Prozent höheren Berufsunfähigkeitsrenten zu rechnen, wobei diese je nach Modell auf bis zu 9 Prozent steigen könnten.

Bei Risikolebensversicherungen seien höhere Leistungen für Hinterbliebene zu erwarten. Laut GDV sind die Garantieleistungen je nach Modellfall im Mittel um rund 3 bis 6 Prozent gestiegen. Ein Beispiel mit 5 Prozent höheren Garantien liegt in der Mitte: "Hinterbliebene sind noch besser geschützt. Bei unserem Modellfall bedeutet der neue Höchstrechnungszins fast 10.000 Euro mehr", so Schumann. Ausgegangen wurde dabei von einer Versicherungssumme in Höhe von 200.000 Euro vor der Anhebung des Höchstrechnungszinses.

Bei Rentenversicherungen wirkt sich die Anhebung des Höchstrechnungszinses insbesondere auf die Rentenfaktoren aus, die die Höhe der monatlich garantierten Rente pro 10.000 Euro angespartem Kapital bestimmen. Durch den neuen Höchstrechnungszins erhöht sich die Garantierente laut GDV auch bei Bestandskundinnen und Bestandskunden, die noch in der Sparphase sind. "Die Rentenfaktoren steigen - im Mittel sogar um 12 Prozent. Das ist ein klarer Gewinn für Versicherte", sagte Michael Fauser, Vorsitzender des Ausschusses Mathematik und Produktfragen im GDV.

Steigende Überschüsse

Der Verband erwartet zudem eine weiter steigende Gesamtverzinsung für Rentenversicherte. Von den steigenden Überschüssen würden die Versicherten profitieren.

Bei den aktuellen Tarifen und Überschüssen dauert es laut GDV es bei einer Rentenversicherung etwa 21 Jahre, bis das Anfangskapital einer untersuchten Modellkundin voll ausgezahlt sei. Aber auch danach gelte: "Wer lange lebt, ist mit einer Rentenversicherung auf der sicheren Seite. Die Rente wird auf jeden Fall bis zum Lebensende gezahlt", sagte Fauser.

January 29, 2025

