Über Erfolge wird gern gesprochen, Pleiten und Niederlagen verschweigt man lieber. In der ZDF-Dokumentation "The Finest Fckup" (https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/the-finest-fckup-100.html), die ab sofort in der ZDFmediathek zu sehen ist, will Host Lea-Sophie Cramer genau das ändern. "Wir leben in einer Gesellschaft, die die Menschen an ihren Erfolgen misst", so die Unternehmerin und Investorin. "Dabei schafft es von zehn Gründungsideen nur eine - die anderen neun scheitern". Lea-Sophie Cramer trifft den ehemaligen Erfolgsjungunternehmer Sebastian Kupfer. Offen und ehrlich spricht er über seine Firmenpleite - die schwierigste Zeit in seinem Leben - und was er daraus gelernt hat.Mit gerade mal 20 Jahren gründete Sebastian Kupfer zusammen mit Freunden das E-Mobility-Unternehmen "Intrasol" und avanciert zum Shootingstar einer jungen Branche. Er ließ Windräder bauen, stand für E-Car-Sharing im ländlichen Raum, die ersten Ladeparks ihrer Art und überregionale Mobilitätskonzepte. Der Firmenchef und seine Geschäftspartner wurden mit Auszeichnungen überhäuft, von der Politik umgarnt und von den Medien gefeiert. Doch Finanzierungs- und Vertragsfallen brachten Sebastian Kupfer zu Fall. Auf die unerwartete Firmenpleite folgte der private Bankrott - darüber hinaus wurde ein Verfahren wegen Insolvenzverschleppung eröffnet. Sebastian Kupfer stand mit einem Bein im Knast.Der Film wird mit Untertiteln angeboten.