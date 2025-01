Nordex Aktien fielen um fast 9 % nach Nachrichten über die geplante Energierechtsreform in Deutschland, was Befürchtungen auslöste, dass über 1.000 Windprojekte gestrichen werden könnten. Allerdings zielt die Reform hauptsächlich darauf ab, den Ausbau erneuerbarer Energien durch Anpassungen der Vorschriften zu steuern, anstatt das Wachstum zu blockieren. Die vorgeschlagenen Änderungen konzentrieren sich auf die Regulierung der Einspeisetarife während Phasen negativer Strompreise und sollen den Bundesländern mehr Kontrolle über den Onshore-Ausbau geben, ohne die nationale Planung erheblich zu stören. Trotz der Marktbedenken bleiben genehmigte Windprojekte unangetastet, und die Energiewende in Deutschland stützt sich weiterhin stark auf Onshore-Windkraft. Nordex verfügt über ein starkes Auftragsbuch und wächst weiter. Nach Ansicht von mwb research hat der Markt auf die politischen Unsicherheiten überreagiert und dabei Nordex' Rekordauftragsbestand sowie die verbesserte Rentabilität ignoriert. Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 85 % basierend auf bereits konservativen Schätzungen bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.