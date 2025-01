Leipzig (ots) -Nach dem Erfolg des Pilotfilms möchten wir Sie mit diesem Mediendossier auf die Ausstrahlung des zweiten Teils der Reihe "Tod am Rennsteig" hinweisen, in der Autor Jens Köster durch eine Kriminalgeschichte voller atmosphärischer Thriller-Elemente und unerwarteter Wendungen führt.In "Haus der Toten" kommt mit dem unkonventionellen Ermittler Jan Kawig (Bernhard Conrad) und der Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) wieder das Team der Operativen Fallanalyse (OFA) oder "Profiler"-Kriminalisten zum Einsatz. Gedreht wurde in Bad Liebenstein, Erfurt und Umgebung.Der Krimi wird am 13. März, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.Weiterführende Informationen finden Sie hier:TOD AM RENNSTEIG - HAUS DER TOTEN | MDR.DE (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/mediendossier_Haus_der_Toten_Tod_am_Rennsteig-100.html)Der Film steht für Rezensionszwecke im Vorführraum des Ersten zur Verfügung: presse.daserste.deHonorarfreie Fotos finden Sie auch unter ardfoto.dePressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5959664