Berlin (ots) -dpa-Fotograf Kay Nietfeld ist bei der Rückblende 2024 (https://rueckblende.rlp.de/preise/list/Submissions/1/2024?cHash=f4ac4170abdb5f444e37c9b54ae57284) mit dem Deutschen Preis für politische Fotografie ausgezeichnet worden. Auf dem prämierten Bild sind Bundeskanzler Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner im Bundestag zu sehen, die sich nach einer Regierungserklärung des Kanzlers hinter dem Plenum unterhalten. In der Begründung der Jury heißt es, das Foto (aufgenommen am 20. März 2024) halte "den schwelenden Konflikt in der Bundesampel eindrücklich fest"."Wir freuen uns sehr mit Kay Nietfeld", sagt Silke Brüggemeier, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Visuelles bei dpa. "Die Rückblende ist einer der wichtigsten deutschen Foto-Preise. Dass ein Foto der dpa ausgezeichnet wurde, ist Ausdruck der hervorragenden Arbeit, die unsere Fotografinnen und Fotografen Tag für Tag für unsere Kunden leisten."Die "Rückblende" - der deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur - zeichnet Bildjournalismus in Deutschland aus. Die renommierten Preise werden seit vielen Jahren vergeben, es war die 41. Ausgabe. Veranstalter sind die Landesvertretung Rheinland-Pfalz und der BDZV gemeinsam mit dem Partner Bundespressekonferenz.Aus über 1.300 eingereichten Werken von 217 Fotografen und Fotografinnen und 64 Karikaturistinnen und Karikaturisten wählte die Jury insgesamt sechs Preisträgerinnen und Preisträger aus.Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)