Die Aktien von Siemens Energy wurden am Montag in die Tiefe gerissen. Nach einer beeindruckenden Rallye in den vergangenen Wochen, fielen die Notierungen am Montag aus dem Stand heraus um mehr als -22 %. Ein harter Schlag für die Aktionäre, vor allem da die Begründung dafür eher überzogen ist.Anzeige:Siemens Energy (DE000ENER6Y0) wurde in Sippenhaft genommen. Die Spekulation der Börse auf einen erheblichen Ausbau der Energieproduktionskapazitäten und dem damit verbundenen Ausbau der Energieübertragung und -verteilung hatte die ...

