DJ MARKT USA/Wall Street in schwierigem Fahrwasser ziemlich robust

An der Wall Street deutet der Aktienterminmarkt am Mittwoch leichte Aufschläge an. Händler bescheinigen dem US-Aktienmarkt eine robuste Verfassung angesichts des Infragestellens der Gewinnaussichten bei großen Technolgiekonzernen im KI-Segment und der Vorbereitung von US-Importzöllen. Zugleich sorgt das Einfrieren der Bundesausgaben durch US-Präsident Donald Trump mit dem anschließenden Kassieren der Entscheidung durch ein Gericht für zusätzliche Verunsicherung. Die Erholung am Vortag in diesem schwierigen Umfeld sei daher ein positives Signal, heißt es im Handel. "Ruhe ist nach der KI-Aufruhr an den Finanzmärkten eingekehrt, der eine Verkaufswelle ausgelöst hat, wobei Investoren starke Rückgänge als Kaufgelegenheit sehen", fasst Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown die Marktreaktionen zusammen.

Die im späten US-Geschäft anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank dürfte kaum Akzente setzen. Volkswirte und Marktakteure erwarten keine Änderung des aktuellen Zinsniveaus. Aber Händler sind gespannt, was US-Notenbankgouverneur Jerome Powell über die Zinsaussichten für den Rest des Jahres sagen wird - der Markt rechnet nur noch mit einer Senkungen der Leitzinsen um 25 Basispunkte im Jahr 2025.

Ein größerer Positionsaufbau ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil mit Meta Platforms, Microsoft, Tesla und IBM gleich vier bedeutende Technologiekonzerne nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vorlegen werden. Anleger dürften ihr Pulver im Vorfeld der richtungsweisenden Geschäftsausweise trocken halten.

January 29, 2025 06:21 ET (11:21 GMT)

