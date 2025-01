© Foto: Alex Brandon - AP

Die Preise für Eier klettern in den USA unaufhörlich nach oben. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Analysten warnen, dass die Vogelgrippe-Krise die Versorgung belasten und die Inflation anheizen könnte.Die jüngste Welle der Vogelgrippe (HPAI) hat die Zahl der Legehennen drastisch reduziert. Seit 2022 sind laut Barron's bereits über 145 Millionen Stück Geflügel verendet oder notgeschlachtet worden. Allein in Missouri mussten in der vergangenen Woche 1,1 Millionen Legehennen getötet werden. Das übt politischen Druck auf die Regierung von Präsident Donald Trump aus, die sinkende Lebenshaltungskosten versprochen hat. "Die Erzeuger bleiben in Alarmbereitschaft, da sich HPAI weiter …