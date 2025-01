AKTIEN: DAS solltest Du unbedingt für 2025 wissen!

Anzeige / Werbung

Außergewöhnliche Jahres-Performance zu erwarten gemäß Statistik

Die Aktienmärkte kennen in den ersten Wochen des neuen Jahres einmal mehr fast nur eine Richtung: aufwärts! Kaum geben die Kurse etwas nach, wird der Markt sofort wieder hochgekauft. Während einige Charttechniker sich darüber verwundert die Augen reiben, weil der Markt überkauft sei und wir Gott weiß welche Wellenzählungen haben sollen, hatten wir bereits im Forecast für 2025 unseren Kunden die Besonderheit von Jahren, die auf "5" enden, vor Augen geführt. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst einmal etwas ausholen und erklären, warum es wiederkehrende und somit systematisch ausnutzbare Muster in den Märkten gibt.

Fundamentale Gründe, die in regelmäßigen Abständen bestimmte Kapitalströme (Käufe oder Verkäufe) bewirken, gibt es eine ganze Menge. Alle meine Strategien, ob rein zyklisch oder auch die Ausbruchs-Strategien, haben eine Zeit-Komponente. Es gibt (über 6 Dekaden messbar) wiederkehrende Aktionen der großen Adressen, wie zum Beispiel der Commercials (Produzenten und verarbeitende Industrie), die z.B. auf den Produktionszyklen eines Rohstoffs oder auf dem Nachfrage-Zyklus beruhen. So werden beispielsweise die Lagerbestände von Rohöl und Erdgas zwischen März und Oktober befüllt, was mehrheitlich positiv auf den Preis wirkt. Um den Steuerstichtag herum (Mitte April in USA und GB) fließt regelmäßig Kapital in den Aktienmarkt (darauf basiert die Stärke ab Mitte März bis Mai). Wetterphänomene, die eine Ernte schädigen können, treten nur in spezifischen Zeitfenstern auf. Einen Frostschaden wird es im Sommer bei Kaffee nicht geben - also verteilen sich die Wahrscheinlichkeiten für Preisschocks asymmetrisch.

Die großen Zyklen (Dekaden- und Wahlzyklus) haben mit den Konsumzyklen der Menschen, sowie mit der Politik zu tun. 2025 ist nicht nur ein Nachwahljahr, sondern auch ein "5er"-Jahr, also eines, das auf "5" endet. Was soll daran so besonders sein? Nun, "5er"-Jahre sind nachweislich mit gigantischem Abstand die besten Jahre in den westlichen Aktienmärkten. Während der Dow Jones im Durchschnitt 7,04% pro Jahr hinzu gewinnt, sticht seine Performance in "5er"-Jahren mit satten 28% durchschnittlich!!! ganz klar heraus. Jahre, die auf "5" enden haben im Schnitt das Vierfache an Performance und sind ganz eindeutig die Jahre, in denen man Long am meisten und auch am häufigsten Geld verdient, während man auf der Shortseite in diesen Jahren die größten Probleme bekommt.

Unser Chart zeigt den durchschnittlichen unterjährigen Verlauf eines "5er"-Jahres. Bis in die zweite Februarhälfte ziehen die Notierungen des US-Aktienmarktes typischerweise an, um dann eine kurze Korrektur hinzulegen. Ab Mitte März setzt im Durchschnitt die nächste Kaufwelle ein, die bis in den Juli dauert. Erwarten Sie bitte nicht, dass der Markt sich genau an diese feinen Verlaufspunkte halten wird. Wichtig ist vielmehr, den Kern der Statistik zu erkennen: in einem 5er-Jahr hat Long drastisch erhöhte Wahrscheinlichkeiten und gigantische Gewinnpotenziale. Die Zeitpunkte, wann die einzelnen Fraktale starten und enden können für Zukäufe oder Reduzierungen der Positionierung genutzt werden. Die Haupthandelsrichtung sollte netto jedoch Long sein, wenn wir uns nicht gegen die beeindruckend klare Statistik stellen wollen.

DIE Top-Strategie zeitschonendes Trading (Start 1.2! JETZT Platz sichern!)

Im 5x Portfolio sind 96 Setups gebündelt, die zwischen 500 und bis zu 2000% auf das eingesetzte Kapital erzielen. Diese werden geschult (so dass Du sie lebenslang anwenden kannst) und 12 Monate gemeinsam umgesetzt. Wir zeigen dabei all unsere Orders transparent. Info's & Platz zum Early-Bird-Preis sichern unter: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/

Das 5x Portfolio verdiente allein binnen der letzten 10 Jahre 1,2 Millionen auf 50.000$ Startsumme!

500%-Strategien in einem Portfolio ab 1. Februar

Ab 1. Februar startet unsere Kombination aus Ausbildung und Umsetzung mit unserem 5x Portfolio. Infos und Early-Bird-Rabatt hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD