Basel (ots) -Der Ticketverkauf der ersten Welle für den Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel ist heute mit einem fulminanten Start erfolgreich abgeschlossen worden. Innerhalb von nur 7 Minuten waren keine Tickets mehr für die Live-Shows erhältlich. Die Preview-Shows waren nach 20 Minuten ausverkauft. Die erste Verkaufswelle verlief reibungslos und die hohe Nachfrage zeigt die enorme Begeisterung für das weltweit beliebte Musikevent. Insgesamt wurden in der ersten Welle 42'000 Tickets verkauft.Fans, die heute kein Ticket ergattern konnten, sich aber registriert haben, können sich dennoch freuen: In den kommenden Monaten wird es weitere Verkaufswellen geben, bei denen zusätzliche Tickets verfügbar sein werden. Die Chance bleibt bestehen, beim ESC 2025 in Basel live dabei zu sein. Die genauen Daten dieser Verkaufswellen werden frühzeitig bekannt gegeben, um möglichst vielen Fans die Chance zu geben, live dabei zu sein.Zudem startet morgen Donnerstag, 30. Januar 2025, 10 Uhr, der Verkauf für die "Arena plus", das grosse Public Viewing im Stadion St. Jakob-Park in Basel. Hier werden rund 36'000 Fans die Möglichkeit haben, die Final-Show am Samstag, 17. Mai mit einer fulminanten Pre-Show mit den Acts Anna Rossinelli, DJ Antoine und Baby Lasagna in einzigartiger Atmosphäre auf grossen Leinwänden zu erleben. Weitere Acts werden in den kommenden Wochen kommuniziert.Reto Peritz und Moritz Stadler, Co-Executive Producer des ESC 2025, freuen sich über diesen Erfolg: "Die riesige Nachfrage und der reibungslose technische Ablauf des Verkaufs haben uns überwältigt. Unser grosser Dank gilt unserem Partner Ticketcorner für die hervorragende Zusammenarbeit. Es ist ein bewegendes Zeichen dafür, wie sehr der Eurovision Song Contest die Menschen in unserem Land und auf der ganzen Welt begeistert. Die Vorfreude auf die diesjährige Austragung in Basel ist spürbar - und sie zeigt, wie der ESC Brücken zwischen Kulturen baut und Herzen verbindet."Mit Basel als Gastgeberstadt verspricht der ESC 2025 ein unvergessliches Event zu werden - eine Bühne für spektakuläre Musik, eindrucksvolle Performances und grenzenlose Emotionen.