Dogecoin kämpft mit Kursverlusten am Kryptomarkt, doch ein möglicher ETF könnte neue Impulse für den Memecoin bringen.Dogecoin (DOGE) hat in dieser Woche entscheidende Unterstützungsniveaus verloren, was die bullische Marktstimmung erheblich schwächt. Auf Wochensicht fiel der größte Memecoin um mehr als 10 Prozent! Technische Indikatoren deuten auf eine Verschärfung des Abwärtstrends hin. Das MACD-Histogramm druckt tiefere Balken unter der Null-Linie, was auf eine verstärkte bärische Dynamik hindeutet. Die 5- und 10-Tages-Simple Moving Averages (SMA) zeigen nach Süden und verstärken damit die pessimistische Marktstimmung. DOGE-Preis könnte weiter fallen - Nächste Unterstützungen im Fokus …