WIF News: 16 % Kursanstieg während die meisten anderen Meme-Coins fallen

Obowhl der Großteil des Meme-Coin-Marktes in den letzten 24 Stunden Verluste hinnehmen musste, konnte WIF überraschend stark zulegen. Mit einem Kursanstieg von über 16 % sticht der Coin aus der breiten Masse heraus und trotzt dem allgemeinen Abwärtstrend. Doch was ist der Grund dafür und wie geht es jetzt weiter?

Preis ist heute wieder auf 1,34 Dollar gestiegen

Der Kryptomarkt hat heute weitestgehend eine Konsolidierung erfahren, und die meisten Meme-Coins befinden sich in den roten Zahlen. Es gibt jedoch eine deutliche Ausnahme: WIF. Dem Meme-Coin gelang es innerhalb der letzten 24 Stunden, um über 16 Prozent an Wert zuzulegen. In der Spitze war die Rallye sogar noch deutlicher, da der Coin in der Nacht ein Tiefststand von 0,98 Dollar erreichte und anschließend bis auf 1,34 Dollar stieg. Zwischenzeitlich betrug der Gewinn somit über 35 Prozent.

Quelle: CoinMarketCap.com

Dabei hat WIF in den vergangenen Monaten eher eine negative Kursentwicklung erlebt. Während der generelle Kryptomarkt seit Anfang November (also nach Donald Trumps Wahlsieg bei der US-Präsidentschaftswahl) eine regelrechte Rallye verzeichnete, ging es für WIF kontinuierlich bergab. Am 14. November erreichte der Coin noch einen Höchststand von 4,80 Dollar, fiel jedoch schnell wieder auf 3 Dollar zurück und rutschte seit Mitte Dezember weiter in Richtung 2 Dollar ab. Im letzten Monat setzte sich dieser Abwärtstrend fort, bis der Coin gestern bei 1 Dollar auf sichtbaren starken Support traf.

Trotz der heutigen Erholung ist WIF aktuell nur noch der sechstgrößte Meme-Coin auf dem Markt. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,33 Milliarden Dollar, während sich das Handelsvolumen aufgrund des hohen Kaufdrucks der letzten 24 Stunden auf über eine Milliarde Dollar vervierfacht hat. Viele Anleger fragen sich nun, ob die starke Kursreaktion am 1-Dollar-Support den Beginn einer größeren Erholungsrallye darstellen könnte und ob sich ein Einstieg in WIF aktuell noch lohnt.

Könnte das der Beginn einer neuen Rallye sein?

Nun hat WIF sein bisheriges Allzeithoch ja zu Beginn des Jahres 2024 während der Meme-Rallye im März bei über 4,80 Dollar erreichen können. Vom aktuellen Niveau aus wäre somit noch beinahe eine Vervierfachung des Kurses nötig, um überhaupt dieses Niveau erneut zu erreichen. Geht man davon aus, dass sich die aktuelle Rallye bis dahin ausdehnen könnte, würde dies natürlich erhebliches Aufwärtspotenzial bieten. Schließlich könnte WIF über dieses Niveau hinaus weiter steigen und möglicherweise erstmals die 10-Dollar-Marke im Jahr 2025 knacken.

Dafür wäre es jedoch wichtig, dass der Meme-Coin neue Alleinstellungsmerkmale schafft, die über das Dog-With-Hat-Meme hinausgehen. Die Konkurrenz im Meme-Coin-Sektor wächst stetig weiter, und neue Meme-Coins wie TRUMP und MELANIA machen WIF zunehmend Marktanteile streitig.

Quelle: CoinMarketCap.com

Kurstechnisch wäre es nun erst einmal entscheidend, die Expansion weiter über den 1,50-Dollar-Widerstand fortzusetzen. Sollte das gelingen, wäre das nächste wichtige Kursziel die Überwindung der 2-Dollar-Marke. Falls dies ebenfalls gelingt, könnten die Bullen vorerst durchatmen. Bis dahin könnte die aktuelle Erholung jedoch auch nur eine kurzfristige Verschnaufpause innerhalb eines längerfristigen Abwärtstrends sein. Sollte WIF seine heutigen Gewinne in den kommenden Tagen wieder schrittweise abgeben müssen und erneut auf den 1-Dollar-Support zurückfallen, würde das auf jeden Fall ein sehr negatives charttechnisches Signal senden. In diesem Fall könnte es erstmals seit beinahe einem Jahr wieder zu einem Rückfall unter den 1-Dollar-Support kommen.

Aufgrund der kurstechnisch eher unsicheren Situation und der bereits milliardenschweren Marktkapitalisierung interessieren sich viele Anleger aktuell für Investitionsalternativen zu WIF. Ein spannendes Beispiel stellt dabei derzeit unter anderem WEPE dar.

Viele Anleger investieren jetzt in WEPE statt in WIF

Hierbei handelt es sich um einen Meme-Coin, der sich wirklich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet. Tatsächlich ist WEPE noch so neu, dass er noch nicht einmal am offenen Markt gehandelt werden kann, sondern lediglich im Presale zu vergünstigten Konditionen erhältlich ist. Hier kann WEPE derzeit noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,0003665 Dollar gekauft werden.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen und Monate jedoch bereits über 63 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Das macht WEPE zu einem der erfolgreichsten Presales überhaupt und bisher auf jeden Fall zum erfolgreichsten Presale des Jahres 2025. Die Investitionen nahmen dabei in letzter Zeit noch einmal zu, da seit Kurzem bekannt ist, dass der Presale Stand heute nur noch 18 Tage laufen wird. Anlegern bleibt also nur noch begrenzte Zeit, um von den rabattierten Konditionen zu profitieren. Außerdem könnte es natürlich sein, dass die Coins bereits vor dem offiziellen Ende des Presales ausverkauft sind.

Für viele Anleger interessant ist zudem der Umstand, dass WEPE-Coins auch für eine jährliche Rendite von bis zu 19 % gestakt werden können, was eine passive Einkommensmöglichkeit darstellt. Die Entwickler scheinen mit ihrem finanzorientierten Froschmaskottchen und dem Namen des Projekts Wall Street Pepe auf jeden Fall direkt ins Schwarze getroffen zu haben. Viele sind nun gespannt, wie es für den Meme-Coin nach dem bald erfolgenden ersten Börsen-Listing weitergehen wird.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.