Berlin (ots) -Die MAGIX Software GmbH wird zum Beginn des Jahres von der Russmedia Equity Partners (RMEP) übernommen. Diese Entwicklung folgt auf eine Insolvenz, die das Unternehmen in Eigenverwaltung durchführte. Mit der Übernahme durch RMEP ist nun die Insolvenz offiziell beendet und das Unternehmen erfolgreich saniert.RMEP, ein europäischer Investor in digitale Unternehmen, übernimmt mit dem Kauf des Berliner Softwareentwicklers auch die Geschäftsführung bei MAGIX. Zum CEO wurde Robert Rutkowski ernannt, der bereits für den wirtschaftlichen Erfolg der Erento GmbH verantwortlich war - ein weiteres Unternehmen der Russmedia Gruppe und das größte Mietportal Europas. Mit der neuen Führungsmannschaft strebt MAGIX als Hersteller professioneller Softwarelösungen im Bereich der Videobearbeitung und Musikproduktion danach, seine Position auf dem internationalen Markt zu festigen und auszubauen."Dieser Markt verzeichnet ein robustes Wachstum, getrieben von der Nachfrage nach hochwertigen digitalen Inhalten und benutzerfreundlichen Softwarelösungen in allen Branchen. Als einer der führenden Anbieter von Kreativsoftware mit einem breiten Produktsortiment passt MAGIX hervorragend in unser Portfolio erfolgreicher Markennamen im digitalen Sektor", erläuterte der Investor.Über MAGIXMAGIX Produkte werden weltweit von mehr als 35 Millionen Menschen genutzt. Zu den bekanntesten Marken gehören die Einsteiger-DAW Music Maker sowie das Videobearbeitungsprogramm Video deluxe. Im Bereich der professionellen Anwendungen zählt die High-Definition-DAW Sequoia zu den bevorzugten Werkzeugen großer Medienunternehmen wie Radio France und der ARD sowie international renommierter Musikproduzenten und Mastering-Ingenieure.Über Russmedia Equity PartnersAls innovativer europäischer Investor hat sich RMEP auf Online-Marktplätze, Consumer-Apps und SaaS-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ruggell, Liechtenstein. Die Unternehmen im RMEP-Portfolio beschäftigen mehr als 600 Mitarbeiter:innen in ganz Europa. RMEP verwaltet über 50 Markennamen im digitalen Sektor und erreicht weltweit mehr als 400 Millionen Nutzer:innen pro Jahr.Pressekontakt:MAGIX Software GmbHPublic RelationsQuedlinburger Straße 110589 Berlinpresse@magix.netOriginal-Content von: erento GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51614/5959822