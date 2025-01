Neue Coins im Februar 2025: Hier wollen viele Anleger in den kommenden Wochen investieren

Auch der Februar 2025 bringt wieder eine Vielzahl von neuen Investitionsmöglichkeiten iin Kryptowährungen mit sich. Während etablierte Coins wie Bitcoin und Ethereum bereits starke Rallyes erlebt haben, richten viele Investoren ihren Blick auf junge Projekte mit hohem Wachstumspotenzial. Im Folgenden werden daher drei besonders spannende Investitionsmöglichkeiten für den Februar vorgestellt.

WEPE-Presale wird im Februar enden und das erste Börsenlisting steht bevor

Der erste vielversprechende Coin, um den es hier gehen soll, ist WEPE. Dabei handelt es sich um den Meme-Coin des dahinter stehenden neuen Meme-Projekts Wall Street Pepe. Das kombiniert das bekannte PEPE-Franchise mit der Symbolik des Films The Wolf of Wall Street und scheint damit genau ins Schwarze getroffen zu haben.

Trotz kaum echter Use Cases oder Utilities hat WEPE bereits massives Interesse auf sich gezogen, obwohl er noch nicht einmal am offenen Markt oder an Krypto-Börsen gehandelt werden kann. Stattdessen befindet sich WEPE derzeit noch in der sogenannten Presale-Phase. Der Coin kann ausschließlich über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Kurs erworben werden. Aktuell kostet WEPE nur 0,0003665 Dollar, und der Presale wird voraussichtlich nur noch 18 Tage andauern. Interessierten Anlegern bleibt also nicht mehr viel Zeit, um von den Presale-Konditionen zu profitieren.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Es könnte allerdings auch sein, dass der Presale sogar vorzeitig endet, da WEPE derzeit in Massen gekauft wird und der begrenzte Presale-Supply bereits vor Ablauf der Frist ausverkauft sein könnte. Bisher hat WEPE bereits über 63,5 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern angezogen. In den letzten Tagen flossen täglich über eine Million Dollar an neuem Kapital in das Projekt, was WEPE bereits zu einem der erfolgreichsten Presale-Projekte aller Zeiten und zum bislang erfolgreichsten Presale-Coin des Jahres 2025 macht.

Anleger sind nun gespannt, ob der Presale noch die 100-Millionen-Dollar-Marke knacken wird und wie sich der Coin nach dem ersten offiziellen Börsen-Listing kursseitig weiterentwickelt.

TRUMP ist immer noch neu am Markt und könnte im Februar mit neuen Use-Cases überzeugen

Ein weiterer spannender Coin im Februar 2025 ist natürlich TRUMP. Hierbei handelt es sich um einen Coin, der zwar bereits im Januar auf den Markt gekommen ist, allerdings auch im Februar noch sehr relevant bleibt und sogar wieder an Relevanz gewinnen könnte. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um den neuen Meme-Coin des amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump.

Zwei Tage vor seinem offiziellen Amtsantritt kündigte er seinen eigenen Meme-Coin mit dem Namen TRUMP an, und dieser schoss nach dem ersten offiziellen Listing direkt durch die Decke. Der Coin vervielfachte seinen Wert und erreichte ein Allzeithoch von bis zu 75 Dollar, womit er zwischenzeitlich der zweitgrößte Meme-Coin nach DOGE war und eine Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden Dollar erreichte.

Quelle: Coingecko.com

Seitdem ist TRUMP jedoch um gut zwei Drittel seines Wertes zurückgefallen und wird heute nur noch bei 27,65 Dollar gehandelt. Der erste Hype ist nun abgeflacht, doch viele rechnen damit, dass TRUMP in Zukunft durch Donald Trump noch mit Use Cases und Utilities ausgestattet werden könnte. So wäre es denkbar, dass der Coin in Zukunft für den Kauf von Merchandise und anderen Produkten in Trumps zahlreichen Fanshops genutzt werden kann oder anderweitig in sein Geschäftsnetzwerk integriert wird.

Schließlich wäre es schwer vorstellbar, dass dieser Meme-Coin lediglich für einen einmaligen Hype auf den Markt gebracht wurde, da das langfristig auch dem Ruf von Donald Trump selbst schaden könnte. Neue Use Cases könnten daher schon bald folgen und möglicherweise bereits im Februar entstehen, was dann zu einem erneuten Hype um TRUMP führen könnte.

SOLX bietet als Layer-2 von Solana spannendes Potenzial

Ein weiterer spannender Coin im Februar 2025 könnte zudem auch SOLX sein. Hierbei handelt es sich, genau wie bei WEPE, um einen Coin, der sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der sogenannten Presale-Phase befindet. Auch SOLX kann nur über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget erworben werden. Der Coin wird derzeit zu einem rabattierten Festpreis von 0,001618 Dollar ausgegeben und kann mit Bankkarte oder auch mit etablierten Kryptowährungen gekauft werden. Zudem kamen hier bisher bereits fast 16 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Quelle: Solaxy.io

Das Spannende an SOLX ist jedoch, dass es sich hierbei nicht um einen Meme-Coin handelt, sondern um eines der ersten Layer-2-Projekte für Solana. Tatsächlich erfreut sich die Solana-Blockchain jüngst wieder größerer Beliebtheit, vor allem, weil der bereits thematisierte Meme-Coin TRUMP auf Solana gelauncht wurde. Allerdings hat das Netzwerk, insbesondere in Hype-Phasen, mit Netzwerküberlastungen und teilweise sogar mit Netzwerkausfällen zu kämpfen. Hier möchte Solaxy mit seiner eigenen Layer-2-Blockchain Abhilfe schaffen, indem Transaktionen auf diese ausgelagert werden und die Solana-Blockchain somit entlastet werden kann.

In Zukunft könnte das vor allem für neue Meme-Projekte spannend werden, die möglicherweise auf Solaxy launchen könnten. Zusätzlich interessant ist, dass man den Coin SOLX derzeit noch für eine jährliche Rendite von bis zu 249 % staken kann, was neben potenziellen, aber unsicheren Kursgewinnen eine längerfristige Renditemöglichkeit darstellt.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.