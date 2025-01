SUI Kurs aktuell: bietet sich hier heute wieder ein günstiger Einstieg?

Der SUI-Kurs hat in den letzten Wochen eine deutliche Korrektur erlebt, nachdem er zuvor eine beeindruckende Rallye hingelegt hatte. Von seinem Allzeithoch bei 5,35 Dollar ist der Coin so mittlerweile deutlich zurückgefallen und bewegt sich aktuell im Bereich von 3,74 Dollar. Viele Anleger fragen sich nun, ob sich hier eine günstige Kaufgelegenheit bietet oder ob der Kurs noch weiter nachgeben könnte.

SUI hat zuletzt deutlich im Wert verloren

SUI war von September bis zum Jahreswechsel ein heiß diskutiertes Thema, da er in dieser Zeit eine beispiellose Rallye hinlegte. Der Coin konnte seinen Wert von unter 1 Dollar auf bis zu 5,35 Dollar steigern und sich damit als einer der Top-Altcoins am Markt etablieren. Das Projekt wird häufig mit Solana und Ethereum verglichen, da es ähnliche Use Cases und Utilities bietet, was maßgeblich zu seinem Hype beitrug. Der bereits seit Mai 2023 existierende Coin erreichte zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden Dollar.

Seit dem Erreichen seines Allzeithochs am 5. Januar hat SUI jedoch spürbaren Gegenwind erfahren. Der Coin fiel zunächst in eine Konsolidierungsrange zwischen 4,25 und 5 Dollar, die dann in der vergangenen Woche nach unten durchbrochen wurde. In den letzten Tagen ist SUI auf Tiefststände um 3,50 Dollar gefallen und wird aktuell bei nur noch 3,74 Dollar gehandelt. Dadurch ist auch die Marktkapitalisierung innerhalb der letzten sieben Tage um über 18 % eingebrochen und liegt nun nur noch bei etwas über 11 Milliarden Dollar.

Parallel dazu zeigt sich auch das Handelsvolumen rückläufig, was darauf hindeuten könnte, dass das Interesse der Anleger allmählich nachlässt. Viele fragen sich nun, ob sich ein günstiger Einstiegszeitpunkt bietet oder ob die Korrektur sich noch weiter fortsetzen könnte.

So könnte es von nun an mit dem Kurs weitergehen

Kurstechnisch gesehen ist es für SUI zunächst entscheidend, den Supportbereich zwischen 3,50 und 3,60 Dollar zu halten. Aktuell scheint es dem Coin zu gelingen, sich in diesem Bereich zu stabilisieren. Das nächste wichtige Ziel wäre ein Anstieg über die 4-Dollar-Marke, um den dort liegenden Widerstand zu überwinden. Sollte SUI dann wieder in seine vorherige Konsolidierungsrange zwischen 4,25 und 5 Dollar eintreten, könnte eine Fortsetzung der Rallye in den kommenden Wochen und Monaten durchaus möglich sein.

Falls der Coin jedoch unter 3,50 Dollar fällt, würde das den Raum für wesentlich größere Kursverluste in Richtung 3,00 oder potenziell sogar 2,00 Dollar eröffnen.

Grundsätzlich bietet SUI,wie bereits erwähnt, spannende Utilities und ist ein attraktives Netzwerk für Krypto-Entwickler. Das verschafft dem Coin ein potenzielles Aufwärtspotenzial, insbesondere im Vergleich zu den deutlich größeren Marktkapitalisierungen von Solana und Ethereum.

Allerdings hat sich bislang gezeigt, dass nur wenige neue Krypto-Projekte auf SUI gelauncht wurden und der große Durchbruch in Sachen Adoption bisher ausgeblieben ist. Das macht ein Investment in SUI aktuell relativ unsicher, weshalb sich viele Anleger derzeit verstärkt für jüngere und noch günstigere Coins interessieren, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

SOLX als vielversprechende Investitionsalternative?

Ein spannendes Beispiel für einen solchen Coin stellt derzeit unter anderem SOLX dar. Der Coin gehört zum neuen Krypto-Projekt Solaxy, das ähnlich wie SUI über sehr spannende Utilitys verfügt. Im Gegensatz zu SUI will Solaxy jedoch nicht als Konkurrenz zu Solana auftreten, sondern vielmehr eine Erweiterung für Solana darstellen.

Tatsächlich gehört Solana auch heute noch zu den führenden Blockchain-Netzwerken, hat jedoch mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Netzwerküberlastungen und sogar temporären Ausfällen. Hier möchte Solaxy nun als eine der ersten Layer-2-Lösungen für Solana Abhilfe schaffen.

Quelle: Solaxy.io

Als eine der ersten Layer-2-Erweiterungen für Solana soll es in Zukunft ganz einfach möglich sein, Transaktionen auf Solaxy auszulagern, was wiederum das Solana-Netzwerk deutlich entlasten würde. Das könnte Solaxy vor allem auch für den Launch neuer Meme-Coins äußerst attraktiv machen.

Spannend ist zudem, dass sich der Coin noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der sogenannten Presale-Phase befindet. Hier kann SOLX aktuell noch zu einem rabattierten Preis von 0,001618 Dollar gekauft werden.

Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen und Monate bereits über 15,9 Millionen Dollar an Investitionen zusammen. Das stellt für einen so jungen Presale-Coin bereits eine beträchtliche Summe dar und verdeutlicht das hohe Interesse der Anleger an den Utilities von Solaxy.

Zusätzlich können die im Presale erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 249 % gestakt werden.

