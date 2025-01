Linz (www.anleihencheck.de) - Im Schnitt rechnen Volkswirte 2025 mit einem Wachstum in Ungarn von 2,5% und für 2026 mit 3,2%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation habe 2024 bei 4,6% bei einem Leitzins von 6,50% (Quelle: www.mnb.hu) gelegen. Auswirkungen auf den Wechselkurs h'tten in der Vergangenheit aber andere Themen gehabt. Das seien Zinsentscheidungen der ungarischen Notenbank oder auch die Beziehung zwischen Viktor Orban und Brüssel, Stichwort EU-Fördergelder, gewesen. Ende März folge der Finanzminister Mihaly Varga dem aktuellen Notenbank-Gouverneur Matolcsy György. In der Finanzwelt habe Varga einen guten Namen, es sei vielmehr die Nähe zu Orban, welche am Devisenmarkt skeptisch gesehen werde. Die Unabhängigkeit der Notenbank sei bereits in der Vergangenheit oft fragwürdig gewesen. Sei doch der Wunsch nach niedrigen Zinsen von Seiten der Regierung regelmäßig zu hören. Die jüngsten Inflationsdaten (vom 14.1.2025) hätten mit 4,60% über den Erwartungen gelegen. Mit dem Beibehalten des Leitzinses von 6,50% trage die Notenbank der Inflation Rechnung und untermauere damit auch ihre Unabhängigkeit. Dennoch würden die Risiken wie die Unabhängigkeit der Notenbank überwiegen und das Verhältnis zu Brüssel. EUR/HUF sehe man eher bei 415,00 als bei Kursen unter 400,00. (29.01.2025/alc/a/a) ...

