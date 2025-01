Die globale Werbeplattform MGID bekommt mit Kenneth López Triquell als VP of Sales und Tadej Pavlic als Head of Product Advertisers wichtige Verstärkung. Die beiden neuen Mitarbeiter sollen bestehende Advertiser-Beziehungen ausbauen und die Präsenz von MGID auf verschiedenen internationalen Märkten erweitern.

Kenneth López Triquell ist seit mehr als 20 Jahren in der Adtech-Branche tätig. Er bekleidete unter anderem Führungspositionen im Sales bei Unternehmen wie ADARA, Adsmurai, Zemanta und Seedtag. In seiner neuen Rolle wird López Triquell Innovation mittels Daten und Technologie treiben, um die Positionierung von MGID als wichtigen Player bei der Bereitstellung effektiver und ansprechender Werbelösungen für seine Partner weltweit auszubauen. Sein Fokus wird zudem darauf liegen, neue Branchentrends strategisch einzusetzen, um das Wachstum voranzutreiben und den Zugang zu internationalen Märkten zu sichern.

Tadej Pavlic bringt mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Werbebranche mit, insbesondere in den Bereichen Adtech und Digital-out-of-Home (DOOH). 2015 wechselte er zu Zemanta (später von Outbrain übernommen) und leitete dort globale Account-Management- und After-Sales-Teams. Als Head of Products Advertisers wird sein Schwerpunkt darauf liegen, die innovative Produktentwicklung von MGID auf Kundenbedürfnisse und Marktchancen auszurichten. MGID wird dadurch in der Lage sein, seinen Partnern noch wirkungsvollere Ergebnisse zu liefern und seine Position als führender Anbieter von innovativen Adtech-Lösungen auszubauen.

Kenneth López Triquell über seine neue Rolle: "Massive Fortschritte in der KI, die laufende Weiterentwicklung der Datenschutz-Regelungen und eine ständig wachsende Nachfrage nach relevanten, aussagekräftigen Inhalten: Es ist gerade extrem spannend und reizvoll, eine neue Rolle innerhalb des Adtech-Ökosystems zu übernehmen. Mehr denn je ist es unerlässlich, Trends vorauszusehen, sich an Veränderungen anzupassen und als Vorreiter nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden und Zielgruppen zu schaffen."

Tadej Pavlic fügt hinzu: "In früheren Positionen habe ich bereits mit MGID als Partner zusammengearbeitet. Daher freue ich mich ganz besonders, nun Teil der globalen Erfolgsgeschichte von MGID zu werden und mich dem kompetenten Team anzuschließen, das ich im Laufe der Jahre kennenlernen durfte. Mein Ziel ist, das ständig wachsende Lösungs-Portfolio von MGID bestmöglich für Advertiser nutzbar zu machen,um gemeinsam einen maximalen Erfolg zu erreichen."

Sergii Denysenko, CEO von MGID, kommentiert: "Die beiden Neueinstellungen bringen uns frische Ideen und Kreativität in einer Zeit, in der die Werbewelt einen unglaublichen Wandel durchläuft. Dies unterstreicht gleichzeitig unser Engagement, immer einen Schritt voraus zu sein, um für unsere Advertiser die besten Ergebnisse zu erzielen."

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken und Publisher dabei unterstützt, im Open Web mit innovativer 'Nativer Werbung' erfolgreich zu sein. Dabei nutzt MGID KI-basierte Technologien mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads auf seinen Partner-Seiten auszuspielen und erreicht damit monatlich mehr als eine Milliarde Nutzer. Die vielfältigen Werbeformate der Plattform die Spanne reicht von Native Ads über Display Ads bis hin zu Video Ads sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzererlebnis und Werbeleistung. Sie schaffen Aufmerksamkeit für Advertiser und ermöglichen es gleichzeitig Publishern, ihre Besucher effektiv zu monetarisieren.

MGID wurde in der Ukraine gegründet, hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica und ist weltweit mit 18 Niederlassungen vertreten. Durch Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und strategische Partnerschaften verzeichnet MGID seit fünf Jahren jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten. Während MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien kontinuierlich ausbaut, bleibt der Fokus des Unternehmens gleichzeitig auf ein nachhaltiges profitables Wachstum ausgerichtet. Die Herausforderungen innerhalb des digitalen Werbeökosystems unterliegen ständiger Veränderung. MGID entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um den Akteuren an beiden Enden der Wertschöpfungskette bei der Bewältigung dieser Herausforderungen dauerhaft helfen zu können.

