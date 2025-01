Lenovo gibt voller Stolz bekannt, dass es alle sechs Microsoft Solutions-Partner-Auszeichnungen im Rahmen des Microsoft AI Cloud Partner-Programms erhalten hat. Diese Anerkennung unterstreicht die technische Expertise von Lenovo, das Engagement für Innovation und die nachgewiesene Fähigkeit, außergewöhnliche Kundenergebnisse in Übereinstimmung mit den Cloud-Lösungsbereichen von Microsoft zu erzielen.

Zu den sechs prestigeträchtigen Auszeichnungen, die Lenovo erhalten hat, gehören:

Solutions Partner für Geschäftsanwendungen

Solutions Partner für Daten und KI (Azure)

Solutions Partner für digitale und App-Innovation (Azure)

Solutions Partner für Infrastruktur (Azure)

Solutions Partner für moderne Arbeit

Solutions Partner für Sicherheit

"Die Erlangung aller sechs Microsoft Solutions-Partner-Auszeichnungen ist ein Beweis für das Engagement von Lenovo für Innovation, Exzellenz und eine enge Zusammenarbeit mit Microsoft", sagte Patricia Wilkey, Senior Vice President und General Manager, International Sales, Lenovo Solutions and Services Group. "Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement, Kunden mit umfassenden, geschützten und zukunftsfähigen Lösungen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, auf diesen Auszeichnungen aufzubauen, um unseren gemeinsamen Kunden weltweit einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Mit dem Erhalt der Microsoft AI Cloud Partner-Auszeichnungen ist Lenovo in der Lage, seine Marktpräsenz zu erweitern und sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld hervorzuheben. Lenovo ist weiterhin bestrebt, den Fortschritt bei den Microsoft Solutions-Spezialisierungen voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf Sicherheit, Einführung und Änderungsmanagement im Bereich der Lösungen für modene Arbeit liegt.

