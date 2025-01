2024 kommt Westwing auf ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 497 Millionen Euro, das ist ein Plus von 3 Prozent. Für das vierte Quartal meldet die Gesellschaft ein Plus von 1 Prozent auf 149 Millionen Euro. Der Umsatz soll am oberen Ende der Spanne von 415 Millionen Euro bis 445 Millionen Euro auskommen. Auch das bereinigte EBITDA wird am oberen Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...