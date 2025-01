© Foto: Carlos Osorio/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Die Trump Media and Technology Group hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie in den Bereich Finanzdienstleistungen, einschließlich Anlageinstrumente, expandiert. Die Aktie steigt zweistellig.Die Trump Media and Technology Group erweitert ihr Geschäftsfeld und steigt in den Bereich der Finanzdienstleistungen ein. Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass es künftig auch Anlageinstrumente anbieten wird, darunter börsengehandelte Fonds (ETFs) und Kryptowährungen. Die Ankündigung sorgte für einen Kurssprung der Aktien von Trump Media von über 15 Prozent.