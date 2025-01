Berlin (ots) -Zu den Zahlen des neuen Jahreswirtschaftsberichts teilt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, mit:"Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung ist ein einziges Zeugnis der Hilflosigkeit. Zum wiederholten Mal muss Minister Habeck eingestehen, dass seine vorherigen Prognosen allein Zweckoptimismus waren. Das versprochene Wachstum bleibt aus. Das herbeigesehnte Licht am Ende des Tunnels ist in Wahrheit die Stoppleuchte auf dem Abstellgleis. Habecks ideologiegetränkte und völlig realitätsferne Wirtschaftspolitik ist der wesentliche Grund für die Dauerrezession in Deutschland. Und deren Fortsetzung deutet sich auch 2025 an. So rechnet der BDI erneut mit einem Minuswachstum. Kein Wunder, dass die Wirtschaftsverbände heute am Brandenburger Tor Alarm schlagen.Wir brauchen ein echtes Aufbruchsignal für Wachstum und Aufschwung. Der Standort Deutschland braucht dies dringender denn je. Bürger und Unternehmen müssen darauf vertrauen können, dass die künftige Regierung die drängenden Probleme des Standort Deutschlands endlich angeht: die gigantische Steuer- und Abgabenlast, die explodierten Energiepreise, die überbordende Bürokratie, die marode Infrastruktur. Die AfD-Fraktion steht für eine vernunftorientierte Wirtschaftswende bereit."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/5959994