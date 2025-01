Boston (ots/PRNewswire) -Die globale E-Commerce-Plattform Temu, bekannt für Preis-Leistung und Qualität, hat ihr Qualitätssicherungsprogramm stark erweitert. Zu diesem Zweck wurde die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Prüf- und Compliance-Unternehmen wie TÜV SÜD, TÜV Rheinland, SGS und Bureau Veritas deutlich verstärkt.Mit einer einzigartigen Kombination aus hoher Qualität und günstigen Preisen hat Temu seit dem Start im September 2022 in mittlerweile 90 Märkten stark an Popularität gewonnen. Durch den Ausbau dieser Partnerschaften möchte Temu die höchsten Standards für Produktsicherheit und -konformität auf der Plattform sicherstellen. Ziel ist es, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und ihre Sicherheit zu gewährleisten."Sicherheit und Verbrauchervertrauen sind die Grundpfeiler unseres Handelns", so ein Sprecher von Temu. "Durch die Partnerschaft mit angesehenen Organisationen wie TÜV SÜD, TÜV Rheinland, SGS und Bureau Veritas ergreifen wir proaktive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Produkte auf unserer Plattform den höchsten internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Solche Partnerschaften stärken unsere Fähigkeit, unser Versprechen von Qualität und Zuverlässigkeit zu halten."Durch die Zusammenarbeit mit diesen weltweit anerkannten Prüf- und Zertifizierungsdienstleistern wird das robuste Compliance-Framework von Temu weiter gestärkt.Das vielschichtige Qualitätssicherungssystem von Temu umfasst:- Umfassende Überprüfung der Händler: Alle Händler durchlaufen strenge Onboarding-Prozesse, um ihre Verpflichtung zu Sicherheit und Qualität nachzuweisen.- Algorithmische und manuelle Überprüfung: Produkte werden kontinuierlich durch fortschrittliche Technologien und manuelle Kontrollen überwacht.- Stichproben und Sanktionen: Regelmäßige Kontrollen und schnelles Eingreifen, z.B. durch Entfernung von Produkten oder Sanktionierung von Händlern, stellen die Einhaltung der Standards sicher.- Verbraucherschutzmaßnahmen: Ein effektives Notice-and-Takedown-Verfahren behandelt potenzielle Verstöße schnell und transparent.Über TemuTemu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Handelspartnern verbindet. Temu ist in 90 Märkten weltweit tätig und setzt sich dafür ein, erschwingliche und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen. Gegründet im Jahr 2022, ist es die Mission von Temu, ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem Verbraucher und Unternehmen gedeihen können.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/temu-verstarkt-qualitatssicherung-durch-partnerschaften-mit-fuhrenden-zertifizierungs--und-prufdienstleistern-302362091.htmlPressekontakt:Media@temu.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/5960006