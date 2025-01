"Der Aktionärsbrief"

Der Umsatz stieg um 18,4 % auf 8,94 Mrd. €, während der Auftragseingang mit 13,67 Mrd. € leicht zurückging, aber dennoch über den Konsensschätzungen lag. Das vorläufige Ergebnis beträgt 463 Mio. €. Zudem rechnet das Unternehmen mit einem höheren Free Cashflow als der bisherigen Prognose von bis zu 1 Mrd. €. Am Montag hatte die Aktie zeitweise über 20 % verloren, ausgelöst durch die Vorstellung des KI-Modells "DeepSeek", das die Nachfrage nach Infrastrukturprojekten infrage stellt. Am Dienstag erholte sich der Kurs aufgrund der guten Zahlen jedoch etwas. Analysten erwarten, dass Siemens Energy die Jahresziele übertrifft.