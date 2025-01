Federal Reserve Meeting - Wichtiger Zinsentscheid in den USA

Werbung







Legt die amerikanische Zentralbank nach drei Zinssenkungen in Folge eine Pause ein?



Um 20:00 Uhr deutscher Zeit gibt die Federal Reserve ihren Zinsentscheid bekannt. Es ist das erste Treffen seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hat zuvor unter anderem bei seiner zugeschalteten Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos, niedrigere Zinsen verlangt. Basierend auf Daten der CME Group geht der Markt allerdings mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100% davon aus, dass das Federal Open Market Committee (FOMC) keine Zinsänderung vornehmen wird und die Zielspanne für die Federal Funds Rate bei der derzeitigen Spanne von 4,25%-4,5% belässt. Zuvor hatte die Fed bei jedem der vergangenen drei Treffen die Zinsen gesenkt, begonnen im September letzten Jahres mit einer Senkung von 50 Basispunkten und anschließend mit Senkungen von jeweils 25 Basispunkten bei den Treffen im November und Dezember. Im Dezember hatte die Fed außerdem mitgeteilt, dass sie im Jahr 2025 weniger Zinssenkungen als zuvor prognostiziert, erwartet. Damals verwies Jerome Powell, der Präsident der Fed, auf die Inflationsrate in den USA, die über dem Ziel der Zentralbank von 2% verharrt. Des Weiteren geben heute die US-amerikanischen Mega Caps Microsoft, Meta und Tesla nach US-Börsenschluss Ihre Quartalszahlen bekannt.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC