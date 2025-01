Nachdem sich die Börsenwelt in den vergangenen drei Tagen fast ausschließlich um das Thema Künstliche Intelligenz gedreht hat, rückt heute Abend der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank in den Fokus der Anleger.

Bereits auf der Sitzung im Dezember wurde deutlich, dass die Fed in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr so freizügig die Zinsen senken würde. Diese Haltung erhielt seitdem durch diverse Zahlen und Indikatoren neue Nahrung. Die US-Wirtschaft ist mit viel Schwung in das Jahr 2025 gestartet, der kurzzeitig wackelige Arbeitsmarkt scheint sich stabilisiert zu haben, während die Inflation weiter über dem Ziel von zwei Prozent verharrt. Deshalb dürfte die Fed sowohl heute als auch im März keine Zinssenkung beschließen.

Auf der anderen Seite aber will der neue US-Präsident Trump niedrige Zinsen und hat die Fed bereits aufgefordert, diese langsam, aber stetig weiter zu senken. Seit der Wahl im November hat Jerome Powell mehrfach öffentlich erklärt, dass die Fed auf die Wirtschaftsdaten und nicht auf Wahlversprechen politischer Parteien reagieren wird. Der Druck auf den Fed-Chef bleibt also hoch, so dass er heute Abend durchaus geneigt sein könnte, eine Zinssenkung im März noch nicht auszuschließen, was zunächst einmal positiv für den Aktienmarkt wäre.

Im DAX könnte in diesem Fall das heute erreichte Allzeithoch nach dem KI-Abverkauf vom Montag der Startschuss für eine weitere Rally in Richtung 22.000 Punkte gewesen sein. Wenn dann noch die großen Tech-Unternehmen gute Quartalszahlen liefern, wäre der Schock vom Wochenstart sicherlich endgültig vergessen.

