Citigroup Global Markets Holdings Inc. (the "Issuer") announces the offering of guaranteed cash-settled exchangeable bonds due February 2030 (the "Bonds") in an aggregate principal amount of minimum EUR 375,000,000 and maximum EUR 400,000,000. The Bonds are referable to ordinary shares (the "Shares") of Airbus SE (the "Company"). Exchange rights in respect of the Bonds will be cash-settled only.
The Bonds will be issued by the Issuer, a subsidiary of Citigroup Inc. (the "Guarantor"). The Issuer's senior debt is currently rated A2 (Stable Outlook) P-1 (Moody's) A (Stable Outlook) A-1 (S&P) and A+ (Stable Outlook) F1 (Fitch). Such ratings may be subject to revision, qualification, suspension, reduction or withdrawal at any time by the assigning rating agency.
The Issuer's payment obligations under the Bonds will be unconditionally and irrevocably guaranteed (the "Guarantee") by the Guarantor, whose senior debt is currently rated A3 (Stable Outlook) P-2 (Moody's) BBB+ (Stable Outlook) A-2 (S&P) and A (Stable Outlook) F1 (Fitch) as of the date of this announcement. Such ratings may be subject to revision, qualification, suspension, reduction or withdrawal at any time by the assigning rating agency.
The Bonds will be issued in principal amounts of EUR 100,000 and integral multiples of EUR 100,000 in excess thereof. The Bonds will be issued with an issue price expected to be between 100%-100.25% of their principal amount and will be redeemed at par on 5 February 2030. Coupons of 0.80% per annum are payable.
The exchange price (the "Exchange Price") will be set at a 35% premium over the reference share price (the "Reference Share Price"), which will be based on the arithmetic average of the daily volume weighted average price (VWAP) of the Shares on Euronext Paris, on each of the 3 consecutive Scheduled Trading Days commencing on and including 30 January 2025, subject as provided in the terms and conditions of the Bonds. The Reference Share Price and Exchange Price are expected to be announced by 11:59 p.m. (London time) on 3 February 2025.
Settlement and delivery of the Bonds is expected to take place on 5 February 2025 (the "Issue Date
The net proceeds from the issue of Bonds will be used by the Issuer for its general corporate purposes.
Application will be made for the Bonds to be listed and admitted to trading on the Open Market (Freiverkehr) segment of the Frankfurt Stock Exchange or any other stock exchange as determined by the Issuer, and such admission to trading is expected to take place within six months following the Issue Date.
Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Global Markets Europe AG and Citigroup Global Markets Inc. are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners. Citigroup Global Markets Limited is the Calculation Agent.
Each of the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Issuer and the Guarantor may be party to certain existing derivative arrangements in relation to the Shares, and Citigroup Global Markets Limited is also acting as Calculation Agent with respect to the Bonds and may participate in market making activities. In addition, the Calculation Agent will make all determinations, calculations and adjustments under the terms and conditions of the Bonds which will involve the exercise of its discretion. Such arrangements and activities may present a conflict of interest between the interests of Bondholders and the interests of the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners in their various capacities and the Joint Global Coordinators may adjust their hedging positions or take positions that are inconsistent with, or adverse to, the investment objectives of the holders of the Bonds. Such activities may impact the price or value of the Shares and/or the Bonds, and may affect a Bondholder's return on the Bonds.
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