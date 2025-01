NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel um 43 Cent auf 77,06 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 73,16 Dollar gezahlt. Das waren 61 Cent weniger am Vortag.

In den USA sind die Ölreserven laut Energieministerium in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegen. Die Rohölvorräte kletterten um 3,5 Millionen auf 415,1 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 2,2 Millionen Barrel gerechnet. Steigende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.

Zuletzt hatten vor allem Spekulationen über die künftige Zollpolitik der neuen US-Regierung die Ölpreise bewegt. Zu Beginn der Woche hatte ein Zeitungsbericht über die mögliche Einführung von universellen Zöllen auf Importe in die Vereinigten Staaten die Ölpreise zeitweise deutlich belastet. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank den Markt bewegen. Es wird am Markt aber keine erneute Zinssenkung erwartet./jsl/he