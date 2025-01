Neuss (ots) -Die Automobilbank Mobilize Financial Services ist "Testsieger Banken" in der Verbraucheranalyse "Kunden-Favoriten - Höchste Weiterempfehlung" des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von ntv.In dieser Metaanalyse aller DISQ-Verbraucherbefragungen des Jahres 2024 untersuchte das DISQ die Weiterempfehlungsbereitschaft, die ein wichtiger Indikator für Kundenzufriedenheit und Kundentreue ist: Nur wer mit den Leistungen eines Unternehmens sehr zufrieden ist, empfiehlt es anderen Menschen weiter.In die Verbraucheranalyse "Kunden-Favoriten - Höchste Weiterempfehlung" flossen rund 247.000 Kundenstimmen zu über 2.500 Unternehmen aus verschiedenen Branchen in die Bewertung ein. Innerhalb der Bankenbranche wurde Mobilize Financial Services Testsieger mit der Bestnote "sehr gut". Insgesamt 60 Banken in Deutschland sind in der DISQ-Studie in Bezug auf Kunden-Weiterempfehlung bewertet worden.Karsten Borkowsky, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland, über die Auszeichnung "Kundenfavorit": "Es freut uns sehr, dass Mobilize Financial Services in der Verbraucherstudie von DISQ und ntv Testsieger in puncto Weiterempfehlung geworden ist, und das in diesem anspruchsvollen Umfeld von 60 Banken. Kundenzufriedenheit entsteht nicht von heute auf morgen, sondern baut sich über viele positive Erfahrungen auf. Für dieses hohe Vertrauen in Mobilize Financial Services danken wir unseren Kundinnen und Kunden sehr herzlich. Mein Dank geht auch an alle Teams von Mobilize Financial Services in Deutschland, die mit ihrem Engagement und ihrer Professionalität tagtäglich die Basis für diese hohe Kundenzufriedenheit mit Mobilize Financial Services schaffen."Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/5960087