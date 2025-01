Wenn Not erfinderisch machtDer Sputnik-MomentWährend in Deutschland die Asyl-Debatte tobt, zog China die Aufmerksamkeit der Märkte mit einem wahren "Sputnik-Schock" auf sich. Der Ausdruck bezieht sich auf das Jahr 1957, in dem die damalige Sowjetunion den ersten Satelliten in eine Erdumlaufbahn schoss. Dieser Technologiesprung der Sowjets schockierte die westliche Welt und wird als Startpunkt des Wettrüstens im Weltall angesehen. Heute ist der technologische Hauptkonkurrent der USA längst China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...