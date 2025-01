OPEX® Corporation, ein globaler Marktführer im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation, der Lösungen für die Automatisierung von Dokumenten, Post und Warenlagern anbietet, hat 2025 einen bedeutenden Meilenstein erreicht: sein 50-jähriges Bestehen im Besitz der Familie Stevens. OPEX prosperiert auch unter der Führung der zweiten und dritten Generation der Familie Stevens eine beachtliche Leistung, die von der Resilienz, der Innovationskraft und dem langfristigen Erfolg des Unternehmens in einem hart umkämpften Markt zeugt.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, unseren Kunden seit fünf Jahrzehnten als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, ihre Workflows zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz ihrer Infrastruktur zu optimieren", so David Stevens, President und CEO bei OPEX. "Unsere Langlebigkeit verdanken wir den Grundwerten, die meine Eltern geprägt haben und die wir jeden Tag leben: Förderung von Innovation, Pflege einer familiären Unternehmenskultur und Priorisierung von unternehmerischer Agilität und langfristiger Nachhaltigkeit."

Im Jahr 1975 wurde OPEX von Al und Joanna Stevens erworben. Damals hatte das Unternehmen weniger als zehn Mitarbeiter und konzentrierte sich ausschließlich auf die Automatisierung der Postbearbeitung. Zuvor hatte Al Stevens seinen Job bei Columbia Records aufgegeben, um nationaler Sales Manager bei OPEX zu werden. Als Al und Joanna die Chance erkannten, das Unternehmen zu kaufen und es wieder auf Wachstumskurs zu bringen, nahmen sie dafür eine Hypothek auf ihr Haus auf. Heute beschäftigt OPEX weltweit fast 1.600 Mitarbeiter und ist ein renommierter Marktführer im Bereich Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung.

Ein offener und zukunftsorientierter Ansatz ermöglichte OPEX, von seinem Know-how im Bereich Sortierung zu profitieren und sich von seinen Wurzeln in der Dokumenten- und Postautomatisierung zu einem führenden Unternehmen in der Lagerautomatisierung weiterzuentwickeln. Die Anstrengungen des Unternehmens, die Grenzen der Automatisierung zu erweitern, haben zu einem beeindruckenden Portfolio von mehr als 300 Patenten geführt, die sein Bestreben untermauern, Branchentrends stets einen Schritt voraus zu sein und seine Produkte kontinuierlich neu zu erfinden. Fast die Hälfte der in der Fortune 100 gelisteten Unternehmen vertraut auf OPEX, wenn es darum geht, erstklassige automatisierte Lösungen bereitzustellen.

Der Umstand, dass OPEX bereits von der dritten Familiengeneration geführt wird, ist außergewöhnlich nur 13 der Familienunternehmen erreichen laut Business Week die dritte Generation.

"Obwohl der Automatisierungssektor in den vergangenen fünf Jahrzehnten viele Veränderungen durchlaufen hat, sind die Integrität, mit der OPEX seine Geschäfte führt, und unser Innovationsgeist unverändert geblieben", so Alex Stevens, President of Warehouse Automation bei OPEX. "Wir haben seit jeher nach neuen und besseren Möglichkeiten für Kunden gesucht, ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, und immer modernere Lösungen zur Automatisierung von Aufgaben entwickelt. Wie in den zurückliegenden 50 Jahren und werden wir noch viele weitere Jahre die Automatisierungstechnologie, die die Zukunft des E-Commerce prägt, immer wieder neu erfinden."

Über OPEX

OPEX® Corporation ist ein weltweiter Marktführer im Segment Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Das Unternehmen OPEX hat seinen Hauptsitz in Moorestown, US-Bundesstaat New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien. Die fast 1.600 Mitarbeiter von OPEX entwickeln und liefern kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen bewältigen. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen unter der Führung der Familie Stevens, die das Unternehmen seit mehreren Generationen leitet.

