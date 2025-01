© Foto: Andy Kropa - picture alliance/AP Images

Der US-Versicherungskonzern Chubb hat am Dienstagabend zwar gute Zahlen vorgelegt, in der Aktie kommt es jedoch bislang zu keinen großen Veränderungen.Mit einem Gesamtwert von 7,36 Milliarden US-Dollar ist der Anteil am Versicherungskonzern Chubb eine der größten Positionen im Portfolio von Berkshire Hathaway, der Beteiligungsgesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett. 2,4 Prozent des investierten Kapitals von insgesamt 301 Milliarden US-Dollar entfallen auf den Spezialisten für Eigentums- und Unfallversicherungen Am Dienstagabend hat Chubb seinen Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Dieser ist ordentlich und damit über den Erwartungen der Analysten ausgefallen - …