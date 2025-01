Vaduz (ots) -Im Liechtensteinischen Landesmuseum wurde am Mittwoch, 29. Januar 2025 der Band Nr. 32 der naturkundlichen Forschung im Fürstentum Liechtenstein über Libellen der Öffentlichkeit vorgestellt. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Vizedirektorin des Landesmuseums Sabina Negele, welche die über 50 anwesenden Personen willkommen hiess. Regierungschef-Stellvertreterin und Umweltministerin Sabine Monauni betonte in ihrer Rede, dass Libellen wichtige Indikatorenarten für intakte Gewässerlebensräume darstellten. Daher sei es wichtig, diese Lebensräume zu erhalten. Der Hauptautor des Werkes, Paul Amann, stellte schliesslich in einer kurzen Präsentation die wichtigsten Resultate der Forschungsarbeiten vor.Für das 160 km2 grosse Fürstentum Liechtenstein konnten insgesamt 46 Libellenarten nachgewiesen werden, die im Rahmen von Kartierungsarbeiten seit 2018 erfasst wurden. Über 1300 Einzelbeobachtungen wurden in zahlreichen Begehungen durch das Autorenteam zusammengetragen und ausgewertet. Den Schwerpunkt der Libellenverbreitung bildet der Talraum mit seinen grossen Feuchtgebieten und Wasserflächen. Hier finden sich eine besondere Artenvielfalt wie auch Besonderheiten von überregionaler Bedeutung unter den Arten.Der reich illustrierte Forschungsband Nr. 32 der Naturkundlichen Forschung im Fürstentum Liechtenstein kann ab sofort beim Amt für Umwelt kostenlos bezogen werden. Alternativ steht er auf der Internetseite des Amts zum Download bereit:https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-umwelt/publikationen/naturkundliche-forschungPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltOliver Müller, Amt für Umwelt, Abteilung Wald und LandschaftT +423 236 64 09oliver.mueller@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928361