Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte am Handelstag ein wechselhaftes Bild an der Frankfurter Börse. Nach einem vielversprechenden Start bei 334,00 EUR erreichte das Papier im Tagesverlauf ein Höchstniveau von 336,40 EUR, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten. Im weiteren Handelsverlauf rutschte der Kurs auf 329,60 EUR ab, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 37.149 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist die Position des aktuellen Kurses im Verhältnis zu den historischen Kennzahlen: Während das 52-Wochen-Hoch bei 350,20 EUR liegt, wurde das Jahrestief von 208,70 EUR im April 2024 verzeichnet. Der derzeitige Kurs liegt damit deutlich über dem Tiefstand, jedoch noch mit Potenzial zum Jahreshoch.

Dividenden und Analysteneinschätzungen

Die Dividendenpolitik des Unternehmens gestaltet sich für Anleger zunehmend attraktiv. Nach einer Ausschüttung von 2,00 EUR je Aktie im vergangenen Jahr rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 2,37 EUR. Die durchschnittliche Einschätzung der Analysten zum Kursziel liegt bei 351,70 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 13,84 EUR prognostiziert, was die positive Geschäftsentwicklung des Triebwerksherstellers unterstreicht.

