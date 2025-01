900 Mio. Krypto-Nutzer in 2025, während Best Wallet 8,5 Mio. $ erzielt

Mithilfe des Zustroms neuer Nutzer in das Web3 hat die Best Wallet mit ihrem Presale bereits die Marke von 8,5 Mio. USD überwunden. Schon seit Beginn verzeichnet der Vorverkauf ein hohes Interesse, was auf das Potenzial hindeutet, welches die Investoren in diesem essenziellen Projekt erkannt haben.

Bemerkenswert ist auch das hohe Nutzerwachstum, sodass Best Wallet schnell Markanteile von Wettbewerbern erobern konnte. Zeitgleich expandiert der Kryptomarkt, was unter anderem durch Trump und sein Engagement im Web3 noch verstärkt wird. Analysten erwarten, dass in diesem Jahr die Anzahl der Kryptonutzer bis auf 900 Mio. ansteigen wird.

Angesichts der bedeutenden Expansion des Kryptomarktes und des wachsenden Bedarfs an fortschrittlichen Wallets, um diesen zunehmenden technologischen Anforderungen gewachsen zu sein, wurde die Best Wallet gestartet. Genau in diesem Punkt soll sie sich auch von den Wettbewerbern wie Trust Wallet und MetaMask unterscheiden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die $BEST-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,023775 USD erhältlich. Jedoch wird dies nicht der finale Listungspreis sein. Denn der Presale führt schrittweise Preiserhöhungen durch, von denen die nächste in unter acht Stunden erfolgen wird.

Mit hohem Nutzerwachstum nimmt der Bedarf an Diensten wie Best Wallets zu

Nach den Angaben von Statista haben die Web3-Nutzer im November 2024 653 Mio. erreicht. Im Vergleich zu den 5 Mio. im Jahr 2016 ist dies eine deutliche Steigerung mit einem jährlichen Wachstum von rund 178 %.

Ein Bericht von Triple A sieht unter anderem in den regulatorischen Fortschritten, der Angebotsverknappung durch das Bitcoin-Halving, der höheren Nachfrage durch die ETFs, dem Einfluss der Medien, dem FOMO und der Inflation einige der Haupttreiber.

Auch in Zukunft rechnen Analysten mit einem Wachstum des Kryptomarktes. Denn die Akzeptanz dieser Assets hat ebenso zugenommen wie die Netzwerkaktivität. Darüber hinaus kommt die Aktivität aus dem KI-Bereich hinzu.

Zudem will Trump für ein kryptofreundliches Umfeld sorgen. All dies könnte dazu führen, dass die Anzahl der Kryptonutzer noch in diesem Jahr mehr als 750 Mio. und sogar 900 Mio. erreichen könnte.

Anzahl der weltweiten Kryptonutzer | Quelle: Statista

Sicherlich ist das Wachstum ein wichtiger Faktor, welcher den Markt vorantreibt. Noch bedeutender sind hingegen die finanziellen Gewinne, die sich die Anleger davon versprechen, damit sie auf ihr Kapital verzichten.

Somit wächst auch die Nachfrage nach Hilfsmitteln für die Navigation durch den Kryptomarkt, wobei die Wallets eines der wichtigsten Instrumente sind. Angesichts der zunehmenden Komplexität des Marktes und der unterschiedlichen Technologien sind im Gegensatz zu Best Wallet einseitig ausgerichtete digitale Geldbörsen nicht mehr zeitgemäß.

Best Wallet wächst in einem bedeutendem Tempo

Das Nutzerwachstum der Best Wallet liegt monatlich bei beeindruckenden 50 %. Mittlerweile kommt sie auf 500.000 Anwender, von denen rund 250.000 pro Monat aktiv sind. Einer der Hauptgründe für das große Interesse dieser ist die Vielseitigkeit der App, welche sie für die Expansion des Web3 optimal rüstet.

Ein großer Vorteil ist die Integration von 200 dezentralen Protokollen und 20 Cross-Chain-Brücken. Auf diese Weise können die Kurse der unterschiedlichen Anbieter miteinander verglichen werden, um stets den niedrigsten Preis zu erhalten und langfristig eine höhere Rendite zu erzielen.

Hinzu kommen zahlreiche Zahlungsanbieter, welche Transfers von Fiatwährungen in Kryptowährungen und vice versa ermöglichen. Einige von diesen sind schnell möglich, falls es einmal eilig ist. Außerdem sollen sich diese Dienste im Vergleich zu anderen Anbietern durch ihre Simplizität auszeichnen.

Ebenso gibt es ein Portal für einige Web3-Anwendungen, welche sich praktisch über die Best Wallet nutzen lassen. In dieser Hinsicht bietet die App auch als eine Art Google Play Store oder Apple App Store des Web3 ein enormes Skalierungspotenzial. Für die verschiedenen Dienste werden zudem exklusive Vorteile gewährt.

Interessant ist auch die Vorverkaufsfunktion "Upcoming Tokens", unter welcher einige der neusten Kryptowährungen mit Potenzial zu finden sind. Um möglichst vielversprechende Coins zu einem niedrigen Einstiegskurs zu identifizieren, führt das Team Audits durch. Zudem stellt dies eine weitere potenzielle Einkommensquelle dar. Insbesondere die Erfolge der letzten Projekte wie Pepe Unchained und Catslap unterstreichen den Wert der Funktion.

The real ones know: the best gains are made early.



Check out Upcoming Tokens in Best Wallet and get ahead before everyone else does. Don't wait until it's trending-secure your edge now.



Don't sleep https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/uoYRADyIQO - Best Wallet (@BestWalletHQ) January 29, 2025

All diese Features lassen sich auch von Anfängern schnell und einfach nutzen. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb die Best Wallet einen solchen Zulauf erfährt. Schließlich werden die Anwender nicht von komplexen Technologien abgelenkt und können sich direkt auf die Funktionen konzentrieren. Auch Studien deuten darauf hin, dass ein schlechtes Nutzererlebnis der Adoption im Wege stehen kann, was die Bedeutung der Best Wallet unterstreicht.

Best Wallet erobert die 3,46 Bil. USD schwere Kryptoindustrie

Die Best Wallet ist mehr als eine herkömmliche digitale Geldbörse. Stattdessen handelt es sich um ein praktisches Portal zum Web3, inklusive DEX-Diensten, eigener Debitkarte und vielem mehr. Somit wird nicht nur Nutzer ein besonders nützliches Werkzeug geboten, sondern aufgrund des Skalierungspotenzials stellt es auch eine interessante Investmentoption dar.

Ein zentrales Element des Projektes ist der native $BEST-Coin. Denn dieser gewährt seinen Inhabern unterschiedlichste Vorteile, welche sich allein bei den Einsparungen der Handelsgebühren oder den höheren Staking-Zinsen bezahlt machen können. Zudem erhalten die Besitzer weitere Vorteile für die eigenen Dienste und die von Dritten.

Aufgrund dieser exklusiven Vorzüge und dem hohen Wachstum ist es gut möglich, dass die Nachfrage nach den Coins steigen wird. Noch können sie sich schnelle Investoren vor der offiziellen Markteinführung an den Kryptobörsen im Presale mit einem Rabatt sichern.

Aus all diesen Gründen sind auch Analysten wie Austin Hilton bezüglich der Best Wallet und ihres Tokens optimistisch gestimmt. Neben ihm gibt es jedoch noch zahlreiche weitere, welche sich ähnlich geäußert haben.

Ebenso überzeugt waren die Investoren, die in nur etwas mehr als zwei Monaten bedeutende Finanzmittel in die Best Wallet eingebracht haben. Somit begibt sie sich zunehmend in die Ränge der führenden digitalen Geldbörsen, deren Sektor auf eine Bewertung von 2,4 Mrd. USD kommt. Wie auch die Trust Wallet, könnte Best Wallet möglicherweise eine Marktkapitalisierung von 415 Mio. USD erreichen und hohe Gewinne einbringen.

Kaufen lassen sich die $BEST-Coins noch rabattiert über die Website oder direkt über die App, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden. Akzeptiert werden dabei die Kryptowährungen ETH und USDT, wobei Sie mit der Best Wallet auch andere Coins durch Swaps nutzen können.

Die All-in-one-Wallet hat eine besonders praktische Migrationsfähigkeit für bestehende digitale Geldbörsen. Somit lassen sich alle über eine Anwendung nutzen, damit man nicht so schnell einmal ein Zugangspasswort und somit das Vermögen verliert.

Früh von den neuen Updates und Sonderaktionen der Best Wallet erfahren Sie über X, Telegram und Discord.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.