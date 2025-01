OneVest, eine umfassende Technologieplattform für die Vermögensverwaltung, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Salesforce Ventures angeführt, mit Beteiligung neuer Investoren, Allianz Life Ventures und TIAA Ventures. Zu den wiederkehrenden Investoren gehören OMERS Ventures, Deloitte Ventures, Fin Capital, Luge Capital und Pivot Investment Partners..

"Wir stellen uns großen Herausforderungen in einer Branche, die traditionell nur langsam neue Technologien einführt. Mit so angesehenen Investoren können wir unsere Position festigen, um die Vermögensverwaltungstechnologie für Unternehmen in den USA und Kanada neu zu gestalten", sagt Amar Ahluwalia, CEO von OneVest. "Mit dieser neuen Finanzierung sind wir bereit, unser Ziel zu erreichen, die führende Vermögensverwaltungsplattform in Nordamerika zu werden."

"OneVest steht an vorderster Front bei der Umgestaltung der Vermögensverwaltungstechnologie, indem es Institutionen die erforderlichen Tools zur Bereitstellung personalisierter und skalierbarer Lösungen zur Verfügung stellt", sagte Zak Kokosa, Senior Associate bei Salesforce Ventures. "Wir freuen uns, OneVest dabei zu unterstützen, weiterhin den Standard für Innovation in einer Branche zu setzen, die vor einem enormen Wachstum steht."

Die Zukunft der Vermögensverwaltung vorantreiben

Der Markt für Vermögensverwaltung befindet sich in einem beispiellosen Wandel. Schätzungsweise 84 Billionen US-Dollar werden in den kommenden Jahrzehnten von den Babyboomern an ihre Erben der Generation X und der Millennials übertragen werden, und die innovative Plattform von OneVest ist einzigartig positioniert, um Unternehmen bei der Anpassung an diese seismischen Verschiebungen zu unterstützen.

Die innovative Plattform von OneVest ist modular und flexibel aufgebaut, sodass Unternehmen ihre vollständige End-to-End-Lösung einführen können, während große Unternehmen darunter Banken, registrierte Anlageberater (Registered Investment Advisors, RIAs), Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungsunternehmen bestimmte Module auswählen können, um ihre Vermögensprogramme zu modernisieren. Kunden können Implementierungszeit sparen und die Kosten für die Nutzung verschiedener Altanbieter und manueller Prozesse erheblich senken. Darüber hinaus ist die Plattform in hohem Maße konfigurierbar, sodass Kunden maßgeschneiderte hybride Erfahrungen für Investoren anbieten und Berater mehr Kontrolle und Einblicke in ihre Geschäftsbücher erhalten können.

Ausbau für die Zukunft: KI und alternative Investitionen

OneVest baut fortschrittliche KI-Funktionen aus, um die Entscheidungsfindung und die Kundenbindung zu verbessern. Das Unternehmen wird sein Angebot an alternativen Investitionen erweitern und Unternehmen Tools zur Diversifizierung von Kundenportfolios in einer zunehmend dynamischen Finanzlandschaft zur Verfügung stellen. OneVest ist bestrebt, Veränderungen in der Branche zu definieren und gleichzeitig ein einheitliches, nahtloses Erlebnis für Kunden zu bieten.

Strategische Partnerschaften und Expansion

OneVest vertieft seine strategischen Partnerschaften mit wichtigen Akteuren der Branche, wie BlackRock, Vanguard und Salesforce Financial Services Cloud, um seine Marktführerschaft weiter zu festigen und seine Reichweite im gesamten Finanzdienstleistungssektor zu vergrößern. Da viele seiner Kunden Salesforce nutzen, erweitert OneVest den Wert für gemeinsame Kunden, indem es die Erfahrung von Kunden und Beratern weiter vereinheitlicht.

Die Zukunft der Branche gestalten

OneVest setzt neue Maßstäbe für die Erfahrung mit Vermögensverwaltungstechnologie und bietet Unternehmen die Möglichkeit, über eine erstklassige Plattform eine beispiellose Anpassung und Personalisierung zu ermöglichen. Die jüngste Finanzierungsrunde ermöglicht es OneVest, sich auf das Unternehmenswachstum und die Produktentwicklung zu konzentrieren.

Über OneVest

OneVest ist ein Finanztechnologieunternehmen mit der Mission, den Wohlstand der Welt zu fördern. Es bietet eine umfassende Vermögensverwaltungsplattform, von der Kundenbindung über das Portfoliomanagement bis hin zu Analysen und darüber hinaus. Die Software von OneVest wurde modular aufgebaut, sodass Finanzinstitute je nach Bedarf Lücken in ihren Prozessen schließen können. Weitere Informationen finden Sie unter onevest.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250129910821/de/

Contacts:

Medien:

Emily Wexler

Director of Marketing, OneVest

emily.wexler@onevest.com