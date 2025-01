Die Fed läßt wie erwartet die Zinsen unverändert! Hier die wichtigsten Aussagen: -FED REMOVES REFERENCE TO INFLATION MAKING PROGRESS TOWARD GOAL Hier die Änderungen zum letzten Statement der Fed: Das Statement der Fed im Wortlaut: "Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. The unemployment rate has stabilized at ...

