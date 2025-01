Mit 12 zu 0 hat die Fed beschlossen: Der Leitzins in den USA bleibt in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. In ihrer Erklärung zu dieser Entscheidung betonte die Fed: Die Inflation bleibt erhöht, auch wenn sie sich langsam abschwächt. Der Arbeitsmarkt bleibt stabil, mit einer niedrigen Arbeitslosenquote.Es gibt keine Änderung der Zinsprognose, was darauf hindeutet, dass die Fed weiterhin eine eher vorsichtige geldpolitische Haltung einnimmt.Die einstimmige Entscheidung der Fed zeigt, dass es momentan ...

